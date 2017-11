Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Boško Županović

23. november 2017 ob 12:31

Koper - MMC RTV SLO

Mirne duše vam bom povedal, da sem vedel, da se bo tekma sedmega kroga med Celjem in Ankaranom končala z rezultatom 4:1. O tem sem govoril svojim prijateljem in sodelavcem.

Večina se mi je le nasmihala in mi ni verjela, zato sem dva dneva pred tekmo o tem naredil notarski zapis. Napisal sem izid, ki se je potem uresničil. Dejstvo je, da to ve tudi NZS, na neki način to vemo vsi, ki smo tako ali drugače povezani z nogometom, a se ne zgodi nič. Da stvari delujejo na tak način, je tragedija. To ni nogomet.

Ankaran je umetna tvorba, ki ne pomeni nič. Popolnoma nič. Z uvrstitvijo Ankarana v Prvo ligo so se razširile metastaze karcinoma, ki je nastal pri Rudarju z vpletenostjo stavnic.

Športni direktor Kopra Boško Županović, ki je prevzel terjatve do kluba od Milana Mandarića, je v pogovoru za Ekipo SN spregovoril tudi o stavah v Prvi ligi.

A. G.