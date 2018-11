Boštjan Kline je v sezoni 2016/17 v smuku zbral 230 točk, v lanski sezoni pa vsega 24. Najboljša uvrstitev je bilo 21. mesto v Wengnu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Morda preveč stremim k popolnosti, ki je v naravi ni. Da gre za velikega talenta, ni dvoma: leta 2011 je bil Kline svetovni mladinski prvak tako v smuku kot v superveleslalomu. Foto: EPA Po tisti sezoni, ko sem zmagal, sem želel še bolj izpopolniti tehniko. Izpopolniti skoke, psihološko pripravo ... Ampak - dejansko, kot sem rekel, sem zmagal z napakami. Imel sem hitrost, kljub napakam sem jo uspel ohranjati. Povprečna hitrost je tista, ki daje rezultat. Ko sta se oktobra na druženju zimskih športnikov z novinarji srečala Boštjan Kline in nekdanja odlična slalomistka Urška Hrovat, mu je Hrovatova obljubila, da bo janurja prvič prišla navijat zanj tudi v sloviti Kitzbühel. Foto: MMC RTV SLO/T. O. imaš tudi smučarje, ki so bili slabše telesno pripravljeno, pa so bili svetovni ali olimpijski prvaki. Ni vse v telesni pripravi, tu je še ekonomika smučanja, občutki, ravnotežje. Različne veščine, skratka. Ni samo kondicija in moč. Zato se mi zdi smučanje tudi tako lep in zanimiv, ker je na poti do uspeha ogromno dejavnikov. Spomin na 24. februar 2017, ko je Kline (v Kvitfjelu) postal drugi Slovenec (za Andrejem Jermanom), ki je zmagal na smukaški tekmi svetovnega pokala. Foto: EPA Sorodne novice Feuz na drugem treningu daleč pred vsemi Slovenski smukači daleč od vrha; hud padec Osborna Paradisa Dodaj v

Boštjan Kline raje išče hitrost kot popolnost

MMC-jev intervju z Boštjanom Klinetom

23. november 2018 ob 07:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Boštjan Kline je ob neuspešni lanski sezoni dobil veliko lekcijo: "Predvsem sem se naučil, da neuspeh ni nič strašnega." Na vprašanje, kaj imajo najboljši, česar on nima, pa odgovarja: "Zavedanje svojih sposobnosti."

Kline je bil v lanski sezoni na tekmah svetovnega pokala le enkrat med petnajsterico (13. mesto na superveleslalomu v Val Gardeni), v smuku je bila njegova najboljša uvrstitev 21. mesto. Za smučarja, ki je sezono prej okusil slast zmage med elito, vsekakor razočaranje. S 27-letnim Klinetom, ki je zamenjal proizvajalca smuči (Nordica namesto Stoeckli), smo se pogovarjali o tem, kaj se je naučil ob vseh lanskih razočaranjih, kakšne so bile priprave na novo zimo in kaj pričakuje od uvoda v sezono, ki se bo za smučarje v hitrih disciplinah začela ta konec tedna v Lake Louisu. Smuk bo v soboto ob 20.15. V nedeljo ob 20.15 sledi še superveleslalom. Obe tekmi boste lahko spremljali v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Pred vsako sezono je vedno slišati precej optimističnih napovedi, da so priprave uspele in da bo sezona dobra. Je vaš tokratni optimizem grajen na trdnih temeljih?

Mislim, da je. Zelo dobro smo trenirali v Čilu. Ni bilo ravno optimalno, vseeno pa so bile razmere dobre. Sicer toplo čez dan in smo imeli bolj spomladanski sneg, potem pa je ponoči pomrznilo in je bilo zjutraj trdo. Skratka, razmere so bile v redu, material je funkcioniral. Smučanje takrat še ni bilo vrhunsko, saj ni bilo prave hitrosti in pravih občutkov, ampak - tudi pred leti je bilo tako ...

Kaj pa zadnje priprave?

Zadnji mesec smo večino časa preživeli na ledenikih, prejšnji torek pa smo se odpravili v Kanado, kjer smo trenirali v Nakiski in kjer sem se poskušal približati tekmovalnemu smučanju in simulirati nastop na tekmi. Počutim se dobro, nobenih težav nimam.

V soboto bo v Lake Louisu že prva tekma. Na prvem treningu ste bili v ozadju. Zakaj?

Ni šlo po načrtih, smučanje ni bilo takšno, kot sem si zastavil. Naredil sem kar nekaj napak. Grem naprej in poskušam to izboljšati.

Ko v Čilu ni bilo pravih občutkov, pravite, da se niste nič vznemirjali?

Saj ni kaj dosti narediti. Lahko se tolčeš po glavi in hodiš po trepalnicah, pa ne bo pomagalo. Vem, da moram delati, vztrajati in sčasoma bodo prišli rezultati.

Kdaj pa ste zadnjič imeli tiste najboljše občutke? Da ste si rekli: to je to, bolje se skoraj na da smučati?

Pravzaprav nikoli. Tega občutka nikoli nisem imel. Morda zaradi treme pred tekmo, morda zaradi česa drugega. Nikoli nisem bil stoodstotno prepričan, da je to to. Vedno sem iskal izboljšave. To ni nič novega. Morda preveč stremim k popolnosti, ki je v naravi ni.

Čeprav, v predlanski sezoni ste zmagali na smuku za svetovni pokal. Tisti dan ste bili najboljši na svetu! Niste vsaj tisti dan našli popolnosti?

Ne, daleč od tega. Veliko rezerv je še bilo. Nisem zmagal s popolno vožnjo, na stopničke sem prišel z napakami. Res pa je, da sem bil najhitrejši. Ne tekmujem v panogi, kjer bi ocenjevali slog, ampak šteje le hitrost.

In prave hitrosti v lanski sezoni potem kar naenkrat ni bilo. Kaj ste se naučili ob vseh razočaranjih?

Velika lekcija je bila to. Večino življenja se učimo na napakah. Predvsem sem se naučil, da neuspeh ni nič strašnega in da normalno živim naprej. Še vedno sem med najboljšimi smučarji sveta oziroma se lahko potegujem za najvišja mesta v svetovnem pokalu. Ogromno sem se naučil, na primer, da je hitrost pomembnejša od sloga smučanja in pogosto tudi od tehnike. V Čilu sem znal sprostiti misli, ko mi ni šlo. Nisem preveč begal ob slabih dnevih. Vemo, da v življenju ne gre vedno navzgor, valovanje je vedno tako v naravi kot tudi v življenju in s tem v športu.

Po slabši lanski sezoni je torej spet čas za zmage ...

Ne bi bilo slabo (smeh). Predvsem se moram osredotočiti na smučanje in zgolj na tisto, kar prinaša rezultate. Pristop mora biti pravi.

Verjetno ste analizirali, kaj je bilo narobe. Ste že v pripravah na novo sezono kaj spremenili?

Sprememb niti ni bilo v sami pripravi, ampak predvsem v tem, da ne iščem popolne vožnje v popolni tehniki, ampak da iščem hitrost.

Prej ste rekli, da stremite k popolnosti v smučanju, zdaj priznavate, da je na prvem mestu hitrost ...

Po tisti sezoni, ko sem zmagal, sem želel še bolj izpopolniti tehniko. Izpopolniti skoke, psihološko pripravo ... Ampak – dejansko, kot sem rekel, sem zmagal z napakami. Imel sem hitrost, kljub napakam mi jo je uspelo ohranjati. Povprečna hitrost je tista, ki daje rezultat.

Kaj pa je vaša najšibkejša točka? Kaj ima najboljši na svetu, česar vi nimate?

Zavedanje svojih sposobnosti.

Niste samozavestni? Saj vendar točno veste, česa ste zmožni ...

Niti ne. Morda to vem le občasno. Želel bi si večje konstatnosti. Šampioni vedo, vsaj v večini primerov, česa so sposobni, vedo, da znajo razviti večjo hitrost kot konkurenca.

Telesno ste najbrž tudi letos dobro pripravljen?

Kondicijski testi na stadionu so bili dobri.

Konkretno, kakšen čas imate v teku na 400 metrov?

Merimo na 3000 metrov, tekel sem 11:35. Saj to niti ni tako pomembno. Imaš tudi smučarje, ki so bili slabše telesno pripravljeno, pa so bili svetovni ali olimpijski prvaki. Ni vse v telesni pripravi, tu je še ekonomika smučanja, občutki, ravnotežje. Različne veščine, skratka. Ni samo kondicija in moč. Zato se mi zdi smučanje tudi tako lepo in zanimivo, ker je na poti do uspeha ogromno dejavnikov. Potem pa lahko na izid vplivata še veter ali megla, ampak - pustimo to. V glavnem, dobro sem pripravljen, imamo novega kondicijskega trenerja in dobro delamo.

Kako je s smučmi? Po lanski sezoni ste šli na Nordico.

Imeli smo veliko dela, ves material smo dobili nov, predvsem serviser je imel veliko dela, pa tudi jaz in trenerji. Potrebuješ čas, da jih zvoziš. V Čilu smo imeli mir, da smo to naredili in potestirali.

Tja ste "vlekli" kar 50 parov. Kako pri tej količini izbrati najboljše?

Pomemben dejavnik je čas. Imaš progo, določeno število parov in potem izbereš, pri čemer so vremenske razmere spremenljive. Serviser budno spremlja vsako vožnjo, vsak izid. Kar hitro se vidi, katere smuči so hitre, katere imajo potencial. S serviserjem potem narediš končni izbor.

Poleti ste se še "lovili" s smučarskimi čevlji. Je zdaj vse v redu?

Čevlji v redu funkcionirajo, tako da se dobro počutim. Večino sem potestiral, mogoče bom preizkusil še kakšno fineso na uradnih treningih.

V soboto se začne svetovni pokal še za tekmovalce v hitrih disciplinah. Na severnoameriškem snegu niste nikoli blesteli. Kaj pričakujete od uvoda?

Drži. Ničesar ekstremnega še nisem pokazal v Kanadi in ZDA tako da, tudi če ne bo rezultata, se sezona lahko drugače razplete. Vsekakor si želim točke, predvsem pa, da nekako poiščem tisti limit na treningih in dobim prave občutke, pa da pridem na prvo tekmo osredotočen in nared, da pokažem, kaj znam.

Imate v Evropi kakšno tekmo, ki jo težko čakate?

Ne, vsaka mi pomeni enako. Nimam nekega svojega priljubljenega terena. Povsod rad smučam. Saj bi bil takoj v deficitu, če bi razmišljal, da mi kje ni všeč.

Še to: spremljate v teh dneh, ko ste v Severni Ameriki, igre Luke Dončića v Ligi NBA, saj ni treba vstajati sredi noči?

Ne, za zdaj ga spremljam samo prek spletnih portalov. Če bo mogoče in bom kje zasledil tekmo na televiziji, jo bom seveda z veseljem pogledal.

Tomaž Okorn