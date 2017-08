Boston dobil Irvinga, a plačal visoko ceno

V Cleveland odhajajo Thomas, Crowder, Žižić in prvi izbor nabora

23. avgust 2017 ob 08:02

New York - MMC RTV SLO

Burni prestopni rok v Ligi NBA je postregel še z enim veleposlom. Najboljši ekipi na Vzhodu sta si izmenjala organizatorja igre, toda Cleveland je za Kyrieja Irvinga dobil še "posladke".

Irving, ki ni želel več ostati v Clevelandu, in je to vodstvu kluba tudi odkrito povedal, torej odhaja v Boston, Cavaliersi pa so dobili Isaiaha Thomasa, krilnega igralca Jaea Crowderja, centra Anteja Žižića in prvi izbor na naboru leta 2018 (od Brooklyna), ki ni zaščiten.

25-letni Irving, eden od junakov šampionske predlanske ekipe, ni več želel biti v senci LeBrona Jamesa. Vse od njegove zahteve za odhod sredi julija je bil organizator igre zvezd tarča številnih špekulacij. Na koncu so bili s ponudbami najbolj konkretni v Bostonu.

Toda zanj so Celticsi plačali visoko ceno, po mnenju mnogih previsoko. 28-letni Isaiah Thomas je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 28,9 točke in 6 podaj na tekmo in je bil eden izmed najbolj priljubljenih igralcev v Bostonu. Letošnja sezona bo njegova zadnja pred podpisom nove pogodbe, zato bo še toliko bolj motiviran, natanko to, kar potrebuje LeBron James. Poleg njega v Cleveland prihaja Jae Crowder s povprečjem 14 točk na tekmo. 27-letnik je v Ligi NBA cenjen kot izjemen krilni obrambni košarkar. Cavsi so dobili še novinca v Ligi NBA Anteja Žižića, izjemno nadarjenega hrvaškega centra, ki so ga v Bostonu leta 2016 izbrali kot 23. na naboru. Češnja na torti je prvi izbor na naboru 2018.

"Vem, plačali smo visoko ceno, toda dobili smo 25-letnega All Star igralca, ki se tudi časovno lepo vklaplja v naše moštvo. Je eden izmed najboljših v ligi v napadu. Zanj je bilo potrebno dati veliko in smo dali," je povedal športni direktor Bostona Danny Ainge. Irving ima podpisano še triletno pogodbo v višini 60 milijonov dolarjev. Prekine jo lahko leto pred koncem, a so v Bostonu prepričani, da bo Irving podpisal novo pogodbo in ostal v klubu. V prejšnji sezoni so bile njegove številke 25,2 točke in 5,8 podaje na tekmo.

Strokovnjaki v Ligi NBA so mnenja, da bo po menjavi igralcev Cleveland ohranil primat na Vzhodu.

Tako Irving kot Thomas sta bila izbrana na naboru leta 2011. Irving je bil izbran prvi, Thomas pa zadnji 60. s strani Sacramenta. Cleveland in Boston bosta odprla sezono Lige NBA z medsebojnim obračunom 17. oktobra.

R. K.