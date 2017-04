Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jaylen Brown zabija na tekmi v Chicagu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boston in Washington naprej, Clippersi izsilili sedmo tekmo

29. april 2017 ob 07:40

Chicago - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona in Washingtona so se uvrstili v polfinale Vzhodne konference v Ligi NBA, medtem ko bo na zadnjega polfinalista na Zahodu treba še počakati, saj so LA Clippersi proti Utahu izsilili sedmo tekmo.

Boston je slavil v Chicagu s 105:83 in skupno napredoval s 4:2 v zmagah. To je uspelo tudi Washingtonu, ki je na šesti tekmi v Atlanti zmagal s 115:99.

Clippersi so se v Salt Lake Cityju veselili zmage z 98:93 in poravnali skupni izid na 3:3.

Več sledi ...



Končnica, 1. krog

VZHOD:

Chicago (8) - BOSTON (1) 83:105 2:4

Atlanta (5) - WASHINGTON (4) 99:115 2:4



Indiana (7) - CLEVELAND (2) 0:4

Milwaukee (6) - TORONTO (3) 2:4



ZAHOD:

UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) 93:98 3:3



Portland (8) - GOLDEN STATE (1) 0:4

Memphis (7) - SAN ANTONIO (2) 2:4

HOUSTON (3) - Oklahoma (6) 4:1



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

M. R.