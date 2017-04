Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Zmaga je bila še posebej čustvena za Isaiaha Thomasa (12 točk), ki se bo v soboto udeležil pogreba svoje sestre Chyne, ki je prejšnji teden umrla v prometni nesreči dan pred prvo tekmo proti Chicagu. Foto: Reuters Objem Johna Walla in Dennisa Schroderja po koncu tekme v Atlanti. Foto: Reuters Utah in LA Clippersi bodo v nedeljo odigrali še eno tekmo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boston na šesti tekmi Chicagu ni pustil niti drobca upanja

Najtesnejši razplet v Salt Lake Cityju

29. april 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 09:03

Chicago, Atlanta, Salt Lake City - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Bostona in Washingtona so se uvrstili v polfinale Vzhodne konference v Ligi NBA, medtem ko bo zadnjega polfinalista na Zahodu v obračunu LA Clippersov in Utaha dala sedma tekma.

Boston, po rednem delu najboljše moštvo na Vzhodu, je slavil v Chicagu s 105:83 in napredoval s 4:2 v zmagah, potem ko je po dveh porazih doma že zaostajal z 0:2. Avery Bradley je dosegel 23 točk, dvomestno število točk pa so zbrali vsi člani prve peterke Celticsov. Boston, ki je odprl tekmo s tremi trojkami in ob polčasu vodil s 54:41, je prvič po letu 2012 preskočil prvo oviro v končnici. Tretjo četrtino je dobil s 34:18.

"Nismo jim želeli dati niti drobca upanja. Ko smo enkrat imeli tekmo pod nadzorom, smo ostali osredotočeni, se borili in uživali," je povedal Al Horford. Pri gostiteljih je Dwyane Wade le enkrat spravil žogo skozi obroč (met iz igre 1/10). Bullsi so izgubili 15 žog.

Atlanta po -22 skoraj naredila preobrat

Tekmec Bostona v polfinalu bo Washington, ki je na šesti tekmi v Atlanti zmagal s 115:99. Blestel je John Wall z 42 točkami (osebni rekord v končnicah) ob metu iz igre 16/25 (19 jih je dosegel v zadnji četrtini) in 8 podajami, Bradley Beal jih je dodal 31 (17 do odmora). Hawksi so na začetku drugega polčasa zaostajali že za 22 točk (46:68), potem pa bi skoraj uprizorili preobrat. Osem minut in pol pred koncem je Wall z blokado preprečil Dennisu Schroderju, da bi znižal na 92:93, tudi tri minute pozneje je bilo še vse odprto (97:100). Sledilo je šest zaporednih točk Washingtona in domačim se ni več uspelo pobrati. To je bila edina gostujoča zmaga v seriji.

Napeta končnica v Salt Lake Cityju

Clippersi so se v Salt Lake Cityju veselili zmage z 98:93 in poravnali skupni izid na 3:3. Najboljši strelec gostov je bil Chris Paul z 29 točkami. Joe Johnson je pri izidu 93:96 šest sekund pred koncem zgrešil trojko za izenačenje, zmago košarkarjev iz Kalifornije pa je nato z dvema prostima metoma potrdil Paul. Predtem je kazalo, da bodo imeli gostje lažje delo, saj so v zadnje štiri minute vstopili z vodstvom 91:77. Odločilna sedma tekma bo v nedeljo v Los Angelesu, zmagovalca v polfinalu čaka Golden State.

Larry Bird je zaradi različnih pogledov z lastniki glede prihodnosti kluba odstopil z mesta predsednika Indiane. Ekipo bo začasno prevzel generalni direktor Kevin Pritchard. Medtem ko Bird meni, da bi se prihodnost Indiane, ki je v prvem krogu končnice z 0:4 izgubila proti Clevelandu, morala graditi okoli Paula Georgea, lastniki kluba menijo, da bi moralo priti do popolne reforme igralskega kadra brez prvega zvezdnika.

60-letni Bird je do zdaj edini, ki so ga v Ligi NBA razglasili za najboljšega igralca (1981, 1984, 1986), trenerja (1997) in generalnega menedžerja leta (2011).



Končnica, 1. krog

VZHOD:

Chicago (8) - BOSTON (1) 2:4

83:105 (23:30, 18:24, 18:34, 24:17)

Butler 23, Lopez 10; Bradley 23, Green 16, Crowder, Horford in Thomas po 12.

Atlanta (5) - WASHINGTON (4) 2:4

99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26)

Millsap 31, 10 skokov in 7 podaj, Schroder 26 in 10 podaj; Wall 42 in 8 podaj, Beal 31, Morris 17.

Indiana (7) - CLEVELAND (2) 0:4

Milwaukee (6) - TORONTO (3) 2:4



ZAHOD:

UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) 3:3

93:98 (22:20, 23:27, 25:31, 23:20)

Hayward 31, Hill 22; Paul 29, Rivers, Mbah a Moute in Jordan (18 skokov) po 13.

Portland (8) - GOLDEN STATE (1) 0:4

Memphis (7) - SAN ANTONIO (2) 2:4

HOUSTON (3) - Oklahoma (6) 4:1



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

M. R.