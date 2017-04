Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Boston je Tampo praktično izločil iz končnice. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boston po dveh letih spet v končnici

Le še dve neznanki

5. april 2017 ob 09:48

Boston - MMC RTV SLO

Hokejsiti Bostona so se s šesto zaporedno zmago, tokrat s 4:0 nad neposrednim tekmecem Tampa Bayem, po dveh letih znova uvrstili v končnico Lige NHL.

Tako ostajata le še dve neznanki, najbolje pa kaže Ottawi in Torontu. V Bostonu je dva gola dosegel David Pasternak, po enega pa Drew Stafford in Zdeno Chara.

Ekipi sta tekmo začeli kot osmo in devetouvrščeni v Vzhodni konferenci. Tampa je imela priložnost, da se Bostonu tri tekme pred koncem približa na dve točki zaostanka. Razlika je zdaj narasla na šest točk, zato Tampa, pa tudi New York Islandersi, teoretično lovijo končnico v dvoboju s Torontom, ki je doma izgubil z Washingtonom z 1:4 in ima pet točk prednosti pred omenjenima ekipama.

Vse je v boju za končnico jasno v Zahodni konferenci, kjer je Los Angeles s 6:4 ugnal Edmonton. Kanadčani so v prvi tretjini povedli z 2:0, vendar so Kralji uprizorili preobrat s tremi zaporednimi goli v drugi tretjini.

V zadnjem delu so vodili s 5:3, zanimivo pa je postalo vnovič v končnici, ko je Darnell Nurse v 54. minuti znižal na 5:4. Končni izid je 81 sekudn pred koncem postavil Drew Doughty. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

BOSTON - TAMPA BAY 4:0

NEW JERSEY - PHILADELPHIA * 1:0

PITTSBURGH - COLUMBUS 4:1

TORONTO - WASHINGTON 1:4

OTTAWA - DETROIT 2:0

ST. LOUIS - WINNIPEG 2:5

NASHVILLE - NY ISLANDERS * 1:2

MINNESOTA - CAROLINA 5:3

DALLAS - ARIZONA * 3:2

COLORADO - CHICAGO * 4:3

ANAHEIM - CALGARY 3:1

LOS ANGELES - EDMONTON 6:4

SAN JOSE - VANCOUVER 3:1

* - v podaljšku



Tekmi 5. aprila:

BUFFALO - MONTREAL

WASHINGTON - NY RANGERS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 79 46 24 9 101 OTTAWA SENATORS 79 42 27 10 94 BOSTON BRUINS * 80 44 30 6 94 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 79 53 18 8 114 PITTSBURGH PENGUINS * 79 49 19 11 109 COLUMBUS BLUE JACK. * 79 49 22 8 106 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 79 47 26 6 100 TORONTO MAPLE LEAFS 79 39 25 15 93 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 79 39 30 10 88 NEW YORK ISLANDERS 79 38 29 12 88 PHILADELPHIA FLYERS 80 38 33 9 85 CAROLINA HURICANES 79 35 30 14 84 FLORIDA PANTHERS 79 33 35 11 77 BUFFALO SABRES 79 32 35 12 76 DETROIT RED WINGS 80 32 36 12 76 NEW JERSEY DEVILS 79 28 37 14 70 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 80 50 22 8 108 MINNESOTA WILD * 80 47 25 8 102 ST. LOUIS BLUES * 79 43 29 7 93 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 80 44 23 13 101 EDMONTON OILERS * 79 44 26 9 97 SAN JOSE SHARKS * 80 45 28 7 97 WILD CARD CALGARY FLAMES * 80 44 32 4 92 NASHVILLE PREDATORS * 80 40 28 12 92 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 79 38 34 7 83 WINNIPEG JETS 80 38 35 7 83 DALLAS STARS 80 33 36 11 77 VANCOUVER CANUCKS 79 30 40 9 69 ARIZONA COYOTES 80 29 41 10 68 COLORADO AVALANCHE 79 22 54 3 47 * - v končnici

R. K.