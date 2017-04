Boston po tretji zaporedni zmagi prevzel kontrolo

Eno zmago potrebuje tudi Washington

27. april 2017 ob 07:38

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so še tretjič zapored premagali Chicago, po uspehu s 108:97 so le še korak od napredovanja v konferenčni polfinale.

Vse prve štiri tekme so se končale z zmago gostov, Kelti pa so po zaslugi zadnje četrtine (29:16) le obranili prednost domačega terena. Isaiah Thomas in Avery Bradley sta dosegla po 24 točk, obramba pa je dobro ustavila Jimmyja Butlerja, ki je izvajal le en prosti met (na četrti tekmi pa kar 23).

Wade: Bradley nas je presenetil

Dwyane Wade, ki je za Chicago dosegel 26 točk, je pri zmagovalcih pohvalil Bradleyja: "Vsi vemo, da je zelo dober v obrambi. Danes mu je zelo dobro šlo tudi v napadu. Bil je izjemen in bil glavni razlog, da smo izgubili."

Bradley je bil po tekmi skromen in je bolj razmišljal o svoji obrambi (predvsem nad Butlerjem): "Moj glavni cilj je bil, da Butlerju preprečim pogosto izvajanje prostih metov. Mislim, da mi je ta cilj kar uspel."

Beal dosegel 27 točk

Pred svojimi gledalci je zmagal tudi Washington, ki je ugnal Atlanto s 103:99 in v seriji prav tako vodi s 3:2. Bradley Beal je za zmagovalce dosegel 27 točk, z vsestransko igro pa je spet izstopal tudi John Wall (20 točk in 14 podaj).

"Pričakoval sem, da bo Atlanta zelo agresivna v obrambi in bo delala številne prekrške. A so nam na srečo dovolili razviti svojo igro," je bil zadovoljen Wall.

Obe šesti tekmi bosta odigrani v noči na soboto.

Liga NBA, končnica, 1. krog, vzhod:

BOSTON (1) - CHICAGO (8) - 1:0

108:97 (23:20, 29:30, 27:31, 29:16)

Thomas in Bradley po 24, Horford 21, Olynyk 14; Wade 26, 11 skokov in 8 podaj, Butler in Lopez po 14, Canaan 13.

WASHINGTON (4) - ATLANTA (5)

103:99 (23:25, 27:24, 33:30, 20:20)

Beal 27, Wall 20 in 14 podaj, Porter Jr. 17, Bogdanović 14; Schroder 29 in 11 podaj, Millsap 21 in 11 skokov, Hardaway 15.

Četrtek:

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) - 2:3



Indiana (7) - CLEVELAND (2) - 0:4



Zahod, četrtek:

MEMPHIS (7) - S. ANTONIO/2 - 2:3



Petek:

UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) - 3:2



Portland (8) - GOLDEN STATE (1) - 0:4

HOUSTON (3) - Oklahoma (6) - 4:1

Igrajo na štiri zmage.

S. J.