Boston v Staples Centru končal najdaljši negativni niz sezone

Houston šestič zapored ugnal Dallas

25. januar 2018 ob 07:56

Serijo štirih porazov so košarkarji Bostona prekinili v Los Angelesu, kjer so premagali Clipperse s 113:102. Igralec tekme je bil Kyrie Irving z 20 točkami, 8 skoki in 7 podajami.

Celticsi so zadeli 14 od 40 metov za tri točke in dobili skok s 47:40. Boston, ki je bil v najdaljšem nizu porazov v tej sezoni, je ob polčasu vodil z 62:55. Drugi polčas je odprl z delnim izidom 6:0, Clippersi pa niso več našli poti nazaj. Novinec Jayson Tatum je vknjižil 18 točk, pri Clippersih pa je bil s 23 točkami najučinkovitejši Blake Griffin.

Philadelphia je bila s 115:101 boljša od Chicaga. Peti trojni dvojček v sezoni je z 19 točkami, 17 skoki in 14 podajami dosegel novince Ben Simmons. Joel Embiid je dodal 22 točk, Dario Šarić pa 21 točk in 10 skokov.

Houston je v Dallasu dobil šesti zaporedni teksaški obračun s 104:97. Najzaslužnejši za uspeh je bil James Harden s 25 točkami in 13 podajami.

CHARLOTTE - NEW ORLEANS 96:101

Howard 22, 16 skokov, Walker 20; Davis in Holiday po 19.

DETROIT - UTAH (podaljšek) 95:98

Drummond 30, 24 skokov, Smith 14; Gobert in Mitchell po 15.

INDIANA - PHOENIX 116:101

Young 22, Oladipo 21; Jackson 20, Booker in Daniels po 19.

PHIALDELPHIA - CHICAGO 115:101

Embiid 33, šarić 21, 10 skokov, Simmons 19, 17 skokov, 14 podaj; Portis 22.

ATLANTA - TORONTO 93:108

Schröder 20, Bazemore 13; VanVleet 19, Valančiunas 16, 13 skokov.

DALLAS - HOUSTON 97:104

Matthews 29, Ferrell 19; Harden 25, 13 podaj, Ariza 23, Gordon 17.

MEMPHIS - SAN ANTONIO 85:108

Gasol 18, Davis 12; Mills 15, Gasol (15 skokov), Green in Forbes po 14.

PORTLAND - MINNESOTA 123:114

Lillard 31, MCCollum 28; Wiggins 24, Crawford 19.

LA CLIPPERS - BOSTON 102:113

Griffin 23, Williams 20; Irving 20, Tatum 18, Morris, Rozier po 15.

Tekme 25. januarja:

MIAMI - SACRAMENTO

OKLAHOMA CITY - WASHINGTON

DENVER - NEW YORK

GOLDEN STATE - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 49 35 14 71,4 TORONTO RAPTORS 46 32 14 69,6 CLEVELAND CAVALIERS 46 27 19 58,7 MIAMI HEAT 47 27 20 57,4 WASHINGTON WIZARDS 47 26 21 55,3 INDIANA PACERS 48 26 22 54,2 PHILADELPHIA 76ERS 44 23 21 52,3 MILWAUKEE BUCKS 46 24 22 52,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 46 22 24 47,8 NEW YORK KNICKS 48 21 27 43,8 CHARLOTTE HORNETS 46 19 27 41,3 CHICAGO BULLS 48 18 30 37,5 BROOKLYN NETS 48 18 30 37,5 ATLANTA HAWKS 47 14 33 29,8 ORLANDO MAGIC 47 14 33 29,8 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 48 38 10 79,2 HOUSTON ROCKETS 46 34 12 73,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 50 31 19 62,0 SAN ANTONIO SPURS 50 32 18 64,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 47 27 20 57,4 NEW ORLEANS PELICANS 47 26 21 55,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 48 26 22 54,2 DENVER NUGGETS 47 24 23 51,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 47 23 24 48,9 UTAH JAZZ 48 20 28 41,7 LOS ANGELES LAKERS 47 18 29 38,3 MEMPHIS GRIZZLIES 47 17 30 36,2 PHOENIX SUNS 48 17 31 35,4 DALLAS MAVERICKS 48 16 32 33,3 SACRAMENTO KINGS 47 14 33 29,8

