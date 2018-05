Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jayson Tatum in Terry Rozier sta bila najboljša strelca Bostona. Foto: Reuters Dodaj v

Boston z rekordoma Rozierja in Tatuma povedel z 1:0

Druga tekma v noči na petek

1. maj 2018 ob 08:06

Boston - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Bostona so na prvi tekmi polfinala Vzhodne konference v Ligi NBA premagali Philadelphio s 117:101. Terry Rozier je zbral 29 točk (največ v karieri v končnicah), osem skokov in šest podaj.

Ob Rozierju sta se izkazala še Jayson Tatum z 28 (prav tako osebni rekord končnic) in Al Horford s 26 točkami. Celticsi, ki so v drugi krog končnice napredovali po tesni zmagi s 4:3 nad Milwaukeejem, imajo poškodovane Kyrieja Irvinga, Jaylena Browna in Gordona Haywarda.

Gostitelji so mirno pripeljali tekmo do konca. Pred zadnjo četrtino je bil izid 87:75, nato pa se Sixersom ni uspelo približati na manj kot osem točk.

Pri gostih je Joel Embiid v statistiko vpisal 31 točk, 13 skokov in pet podaj. Philadelphia, ki je v prejšnjem krogu izločila Miami, je doživela šele drugi poraz po 13. marcu.

"Vedno sem videl potencial v Terryju. Mislim, da je danes odlično izkoristil ponujeno priložnost," je po tekmi o Rozierju dejal Horford. "Zlasti v obrambnih nalogah smo blesteli prav vsi, od prvega do zadnjega na parketu. Tako smo tekmecem preprečili, da bi se razigrali," je ocenil tekmo.



Druga tekma bo v noči na petek prav tako v Bostonu.

Vzhodna konferenca, polfinale

BOSTON (2) - PHILADELPHIA (3) 1:0

117:101 (27:22, 31:23, 31:30, 30:26)

Rozier 29 (7/11 za tri), 8 skokov in 6 podaj, Tatum 28 (8/16 iz igre), Horford 26 (10/12 iz igre), Morris 11, Smart 9 in 9 podaj, Baynes 6, Larkin 5, Ojeleye 3; Embiid 31 (12/21 iz igre) in 13 skokov, Redick 20, Simmons 18, Šarić 12, Belinelli 11, Ilyasova 6, Covington 3.



Torek:

TORONTO (1) - CLEVELAND (4) 0:0



Zahodna konferenca, polfinale

Torek:

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) 1:0



Sreda:

HOUSTON (1) - UTAH (5) 1:0



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

M. R.