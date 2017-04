Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 19 glasov Ocenite to novico! Valtteri Bottas je po zaslugi odličnega štarta in mirnih živcev v nadaljevanju dosegel prvo zmago v formuli ena. Foto: Reuters Preteklo je kar nekaj časa, več kot 80 dirk! Toda čakanje je bilo vredno. Pozimi sem dobil izjemno priložnost, da se pridružim svetovnim prvakom, zato bi izkoristil priložnost in se zahvalil ekipi. Brez nje to ne bi bilo mogoče. Valtteri Bottas Bottas je z izjemnim štartom smuknil mimo ferrarijev na prvo mesto. Foto: Reuters Pozdrav najboljših dveh dirkačev v Sočiju - Bottasa in Sebastiana Vettla - po dirki. Foto: Reuters Lewis Hamilton je imel ves čas težave s pregrevanjem dirkalnika, zaradi česar po njegovem mnenju ni imel možnosti za boljšo uvrstitev. Britanec je dirko v Sočiju končal na 4. mestu. "To je bil zame zelo čuden konec tedna. Že na začetku sem bil izločen iz boja za zmago. Dirkalnik je bil dovolj hiter, da bi se lahko spustil v boj s Kimijem za tretje mesto, a ves čas se je pregreval," je po dirki dejal trikratni svetovni prvak. Foto: Reuters Sorodne novice Prvič po letu 2008 oba ferrarija v prvi vrsti Prvi dan Sočija na vrhu Ferrarija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bottas zdržal pritisk za krstno zmago v karieri

Ferrarija 'zaspala' na štartu

30. april 2017 ob 12:13,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 16:17

Soči - MMC RTV SLO

Valtteri Bottas je veliki zmagovalec dirke F1 za VN Rusije v Sočiju. Finec je v končnici dirke zdržal pritisk in dosegel prvo zmago v karieri.

S tem je po Kekeju Rosbergu, Miki Häkkinenu, Kimiju Räikkönenu in Heikkiju Kovalainenu postal peti Finec v zgodovini formule ena, ki mu je uspelo dobiti dirko v kraljici motošporta. To je bila njegova 81. dirka v formuli ena.

Ferrarija, najhitrejša iz sobotnih kvalifikacij, sta se mu pridružila na odru za zmagovalce - drugi je bil Sebastian Vettel, tretji Räikkönen, ki se je na oder za zmagovalce povzpel prvič po lanski dirki za VN Avstrije v Spielbergu (3. mesto).

Sanjski začetek Bottasa

Dirko je Bottas začel fantastično. Takoj je smuknil mimo obeh ferrarijev - Vettla je prehitel po zunanji strani - in prevzel vodstvo. Že kmalu po začetku dirke je nato na stezo zapeljal varnostni avtomobil, potem ko sta v drugem zavoju trčila Romain Grosjean in Jolyon Palmer. Aktualni svetovni podprvak Lewis Hamilton je prav tako dirko začel solidno, a ne tako kot njegov moštveni kolega Bottas, ostal je na začetnem četrtem mestu. Varnostni avtomobil se je umaknil v 4. krogu.

Finec dobil taktično bitko z Nemcem

Že pred dirko je bilo jasno, da bodo dirkači zaradi nove podlage v Sočiju, ki je zelo prizanesljiva do gum, opravili zgolj en postanek. Od vodilnih je prvi v boks zavil Bottas, Ferrari se je odločil za drugačno taktiko. Vettlu so po radijski zvezi naročili, naj dirka čim hitreje in si nabere zadostno prednost za ohranitev prvega mesta po postanku. Prvi iz italijanskega moštva je v boks sicer zavil Räikkönen, in sicer v 31. krogu, Vettel je odšel po nov komplet gum tri kroge pozneje. Taktika se mu ni izšla. Postanek je bil nekoliko počasnejši od predvidenega, na stezo se je vrnil za Bottasom, za katerim je zaostajal za 4,6 sekunde.

Vettlu se ni izšlo

Do konca ruske preizkušnje je štirikratni svetovni prvak iz Heppenheima pridno topil Finčevo prednost, upal je, da bo Bottas storil kakšno napako. To se je tudi zgodilo. 27-letniku iz Nastole je v 13. zavoju 38. kroga zablokiralo gume, v zadnjem trenutku je še rešil svoj dirkalnik pred trkom v zaščitno ogrado. Vseeno ga to ni pretirano vrglo iz tira, še naprej je dirkal razmeroma hitro, tri kroge pred koncem se mu je Nemec sicer približal na dobro sekundo zaostanka, a je prednost zadržal - tudi v zadnjih dveh krogih, ko se mu je Vettel približal na manj kot sekundo zaostanka in je lahko uproabil sistem DRS. V zadnjem krogu je imel Nemec še zadnjo priložnost za zmago, a je ta splavala po vodi, ko je obstal za williamsom Felipeja Masse.

Dirka za VN Rusije, Soči

Končni vrstni red (52/52): 1. V. BOTTAS Mer. 1:28:08,743 2. S. VETTEL Ferrari +0,617 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 11,000 4. L. HAMILTON Mercedes 36,320 5. M. VERSTAPPEN R. Bull 1:00,416 6. S. PEREZ F. Ind. 1:26,788 7. E. OCON F. Ind. 1:35,004 8. N. HÜLKENBERG Renault 1:36,188 9. F. MASSA Williams 1 krog 10. C. SAINZ Toro Ros 1 krog 11. L. STROLL Williams 1 krog 12. D. KVJAT Toro Ros 1 krog 13. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 14. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 15. M. ERICSSON Sauber 1 krog 16. P. WEHRLEIN Sauber 1 krog Odstop: Alonso, Palmer, Grosjean, Ricciardo.

Skupni vrstni red, dirkači (4/20): 1. S. VETTEL Ferrari 86 2. L. HAMILTON Mercedes 73 3. V. BOTTAS Mercedes 63 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 49 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 35 6. D. RICCIARDO Red Bull 22 7. S. PEREZ Force India 22 8. F. MASSA Williams 18 9. C. SAINZ Toro Ross 11 10. E. OCON Force India 9 Moštva: 1. MERCEDES 136 5. WILLIAMS 18 2. FERRARI 135 6. T. ROSSO 13 3. RED BULL 57 7. HAAS 8 4. F. INDIA 31 8. RENAULT 6

Mitja Lisjak