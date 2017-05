Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eugenie Bouchard in Marija Šarapova sts se pozdravili po koncu obračuna. Foto: Reuters Bouchardova je bila izjemno motivirana. Prikazala je odlično igro v ključnih trenutkih in se tudi zelo razveselila zmage nad veliko tekmico. Foto: Reuters VIDEO Nadal ima vneto uho - v M... VIDEO Bouchardova ostro kritizi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bouchardova ostre kritike v primeru Šarapova podkrepila tudi na igrišču

Nadal zaradi vnetega ušesa na igrišče šele v sredo

8. maj 2017 ob 23:33

Madrid - MMC RTV SLO

Eugenie Bouchard je v 2. krogu mastersa v Madridu prikazala eno izmed najboljših predstav v letošnji sezoni. Kanadčanka je s 7:5, 2:6 in 6:4 izločila Marijo Šarapovo.

Dvoboj na osrednjem igrišču je trajal dve uri in 51 minut. Rusinja je narekovala silovit ritem z osnovne črte, zadela je 44 "winnerjev", a usodnih je bilo 49 neizsiljnih napak.

Ogromno napak Rusinje z osnovne črte

V prvem nizu je Šarapova povedla s 4:2, nato pa je kar trikrat izgubila začetni udarec. V drugem nizu se je zbrala in nanizala štiri igre zapored. Tudi v odločilnem nizu je imela štrevilne priložnosti za brejk, ki pa jih ni unovčila. V sedmi in deveti igri je izgubila servis, nato pa je Bouchardova po zaostanku s 15/40 v deseti igri uspela unovčiti drugo zaključno žogo.

Šarapova je osvojila več točk v dvoboju (112:107), Bouchardova pa je v ključnih trenutkih uspela obdržati žogo v igri in s tem prisilila Rusinjo k številnim napakam iz osnovne črte.

"Genie": Goljufi nimajo česa iskati v športu

Po koncu dvoboja sta si veliki tekmici segli v roko. Kanadčanka je Rusinjo, ki se je vrnila na teniška igrišča po 15-mesečni kazni zaradi jemanja meldonija, označila za goljufivko in pozvala odgovorne naj Šarapovi izrečejo dosmrtno prepoved nastopanja in delovanja v tenisu: "Mislim, da to ni prav. Ona je goljufivka, in osebno menim, da goljufi nimajo česa iskati v športu. Ne bi ji smeli dovoliti vrnitve na teniška igrišča."

"To je nepošteno do vseh nas, ki trdo treniramo, ne iščemo prepovedanih bližnjic in smo poštene. Mislim, da je združenje WTA s to svojo potezo poslalo napačno sporočilo vsem mladim: 'Vi kar goljufajte, mi pa vas bomo nazaj sprejeli z odprtimi rokami'. Mislim, da to ni prav," je bila pred dvema tednoma, ko se je Šarapova vrnila na turniju v Stuttgartu, odločna 23-letna "Genie", ki je imela v Madridu veliko podporo s tribun.

Nadal ima vneto uho

Prvi nosilec moškega mastersa Andy Murray bo na igrišče stopil v torek, Rafael Nadal pa v sredo, saj ima vneto uho.

MADRID, 2. krog (Ž), tabela

(5.439.000 evrov, pesek)



KERBER (NEM/1) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:2, 1:6, 7:5

BOUCHARD (KAN) - ŠARAPOVA (RUS)

7:5, 2:6, 6:4

ŽENG (KIT) - VANG (KIT)



KUZNECOVA (RUS/8) - RISKE (ZDA)

2:6, 7:6 (9), 6:2

CIBULKOVA (SLK/4) - DODIN (FRA)



MLADENOVIC (FRA/14) - DAVIS (ZDA)

6:3, 1:6, 7:6 (1)

CIRSTEA (ROM) - BELLIS (ZDA)



VEKIĆ (HRV) - DOI (JAP)



SIEGEMUND (NEM) - VANDEWEGHE (ZDA)



SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - WOZNIACKI (DAN/10)

6:4, 2:6, 6:2

STOSUR (AVS/16) - DUQUE MARINO (KOL)



HALEP (ROM/3) - VINCI (ITA)



BACSINSZKY (ŠVI) - BERTENS (NIZ)



LARSSON (ŠVE) - BEGU (ROM)



ARRUABERRENA (ŠPA) - STRYCOVA (ČEŠ/15)

3:6, 6:3, 6:3

SEVASTOVA (LAT) - PLIŠKOVA (ČEŠ/2)

6:3, 6:3

1. krog (M), tabela

(6.408.230 evrov, pesek)



MURRAY (VB/1) prost



COPIL (ROM) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

7:6, 4:6, 7:6

M. ZVEREV (NEM) - ČORIĆ (HRV)



POUILLE (FRA/13) - HERBERT (FRA)



DIMITROV (BLG/12) - KOHLSCHREIBER (NEM)

7:6, 6:4

KARLOVIĆ (HRV) - BAUTISTA AGUT (ŠPA)



DONALDSON (ZDA) - MANNARINO (FRA)

7:5, 6:3

THIEM (AVT/8) prost



WAWRINKA (ŠVI/3) prost



PAIRE (FRA) - CARRENO BUSTA (ŠPA)



CUEVAS (URU) - BELLUCCI (BRA)

7:6, 4:6, 7:6

MAHUT (FRA) - SOCK (ZDA/14)

6:4, 0:6, 7:6

BERDYCH (ČEŠ/11) - ISTOMIN (UZB)

6:4, 6:4

HAASE (NIZ) - EVANS (VB)

7:5, 6:2

A. ZVEREV (NEM) - VERDASCO (ŠPA)



ČILIĆ (HRV/7) prost





RAONIĆ (KAN/5) prost



HAAS (NEM) - MULLER (LUK)



MAYER (NEM) - GRANOLLERS (ŠPA)

7:5, 7:5

GOFFIN (BEL/9) - HAČANOV (RUS)

6:2, 7:6

KYRGIOS (AVS/16) - BAGHDATIS (CIP)

7:6, 6:4

HARRISON (ZDA) - TOMIC (AVS)



FOGNINI (ITA) - SOUSA (POR)

6:4, 6:4

NADAL (ŠPA/4) prost





NIŠIKORI (JAP/6) prost



RAMOS VINOLAS (ŠPA) - SCHWARTZMAN (ARG)



FERRER (ŠPA) - KUKUŠKIN (KAZ)

2:6, 7:6, 6:4

TSONGA (FRA/10) - KUZNECOV (RUS)



SIMON (FRA) - MONFILS (FRA/15)

0:6, 6:0, 7:6

F. LOPEZ (ŠPA) - ESCOBEDO (ZDA)



ROBREDO (ŠPA) - ALMAGRO (ŠPA)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) prost

A. G.