Bouhanni dobil ogorčen šprinterski boj v San Javierju

30. avgust 2018 ob 18:19

San Javier - MMC RTV SLO

Nacer Bouhanni je zmagovalec 6. etape letošnje Dirke po Španiji. Francoz je dobil ciljni šprint v San Javierju. Drugi je bil Nizozemec Danny van Poppel, tretji Italijan Elia Viviani.

Ravninsko etapa od Huercal-Overe do San Javierja ni bila pretirano težka, kolesarji so morali na poti do cilja premagati dva vzpona 3. kategorije, najprej so se povzpeli na Alto del Garrobillo (350 m nadmorske višine), nato še na Alto del Cedacero (320 m n.m.).

V zadnji tretjini etape je prišlo do množičnega padca, potem ko sta se v (nezaščiteno) oviro na cesti zabila Fabio Felline in Mike Teunissen. To je razbilo peloton, na čelu katerega so pedala poganjali kolesarji ekipe Bora-Hansgrohe, ki so želeli pripraviti kar najboljši položaj za ciljni šprint moštvenega kolega in aktaulnega svetovnega prvaka Petra Sagana.

Bouhanni na koncu najhitrejši

Slovak si je lahko obetal ogorčen boj za etapno zmago z Italijanom Elio Vivianijem, ki je na letošnji Vuelti že zmagal, in sicer v ciljnem šprintu 3. etape od Mijasa do Alhaurin de la Torra, ki ga je Sagan sklenil na tretjem mestu. Vseeno Saganu ni uspelo doseči pete etapne zmage na Dirki po Španiji. Boj za le-to se je začel dobrih 900 metrov pred ciljem, največ moči pa je imel Francoz Nacer Bouhanni, ki je najprej dobil boj z Matteom Trentinom, nato še z ostalimi. Italijan ni bil zadovoljen, prepričan je bil, da ga je zmagovalec etape v šprintu oviral. Sagan je bil deveti.

Molard ostaja v rdečem

Rdečo majico vodilnega bo na sedmi etapi od Puerta Lumbrerasa do Poza Alcona še vedno nosil Francoz Rudy Molard, ki ima še vedno 41 sekund naskoka pred Poljakom Michalom Kwiatkowskim, še dodatnih sedem sekund prednosti ima pred tretjeuvrščenim Nemcem Emanuelom Buchmannom.

Pibernik in Mezgec nista bila v ospredju

Na etapi sta nastopila tudi slovenska kolesarja: Luka Pibernik jo jev času zmagovalca končal na 47. mestu, s tremi minutami in osmimi sekundami zaostanka je na 118. mestu ciljno črto prečkal Luka Mezgec. Oba kolesarja imata v skupnem seštevku po šestih etapah več kot 45 minut zaostanka.

Dirka po Španiji, 6. etapa

Huercal Overa-San Javier, 155 km: 1. N. BOUHANNI FRA 3:58:35 2. D. VAN POPPEL NIZ vsi 3. E. VIVIANI ITA 4. S. CONSONNI ITA 5. M. TRENTIN ITA 6. I. G. CORTINA ŠPA 7. O. F. MATARRANZ ŠPA isti 8. M. A. L. MORENO KOL 9. P. SAGAN SLK 10. M. MORKOV DAN ... 47. L. PIBERNIK SLO čas 118. L. MEZGEC SLO +3:05 Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. R. MOLARD FRA 22:26:15 2. M. KWIATKOWSKI POL +0:41 3. E. BUCHMANN NEM 0:48 4. S. YATES VB 0:51 5. A. VALVERDE ŠPA 0:53 6. I. IZAGIRRE ŠPA 1:11 7. T. GALLOPIN FRA 1:14 8. N. QUINTANA KOL isti čas 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:18 10. E. MAS ŠPA 1:23 11. G. BENNETT NZL 1:26 12. M. A. L. MORENO KOL 1:27 13. F. ARU ITA 1:28 ... 152. L. PIBERNIK SLO 45:43 156. L. MEZGEC SLO 46:39

M. L.