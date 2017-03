Bournemouth "rdečim vragom" pripravil grenko pilulo

Ob 18.30 derbi Liverpoola in Arsenala

4. marec 2017 ob 16:31

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so v 27. krogu angleškega prvenstva le remizirali z Bournemouthom (1:1), ki je od 45. minute igral z desetimi igralci.

"Rdeči vragi" so povedli v 23. minuti, ko je predložek Antonia Valencie z desne strani za hrbet Arturja Boruca preusmeril Marcos Rojo.

King izenačil z bele točke, izključitev Sturmana

Varovanci Joseja Mourinha so bili vseskozi boljši nasprotnik, kljub temu pa so gostje v 40. minuti prišli do izenačenja. Phil Jones je podrl Marca Pugha, kar je pomenilo enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Joshua King. Malo kasneje (45.) je bil zaradi drugega rumenega kartona pri gostih izključen Andrew Sturman.

Boruc "prebral" Ibrahimovića

Manchester je v drugem polčasu pritiskal proti vratom Bournemoutha, ki pa se je dobro branil. Kazalo je že, da bo njihov odpor zlomljen v 72. minuti, ko je Adam Smith z roko blokiral strela Paula Pogbaja, tako da je sodnik Kevin Friend upravčeno pokazal na belo točko. K žogi je pristopil Zlatan Ibrahimović, a je Boruc ubranil poskus, ki je letel v njegov desni spodnji kot. Kljub velikemu pritisku Manchestra (posest žoge 68:32, streli 20:3, streli v okvir vrat 7:1) je ostalo pri 1:1.

Mourinho: Krivi smo si sami

"V prvem polčasu smo igrali fenomenalno in bi morali voditi s 3:0 ali 4:0. Končalo se je z 1:1. Kdo je kriv? Sami smo si krivi. Nihče drug. Zapravili smo velike priložnosti. V drugem polčasu smo čutili pritisk 'tikajoče ure' in izgubili napadalno kvaliteto," je po tekmi ocenil trener Mourinho.

Derbi kroga je sicer na Anfield Roadu, kjer se bosta od 18.30 naprej merila Liverpool in Arsenal.

ANGLEŠKO PRVENSTVO



27. KROG

MANCHESTER UTD. - BOURNEMOUTH 1:1 (1:0)

75.245; Rojo 23.; King 40./11-m

: Surman 45./Bournemouth

Manchester United: de Gea, Valencia, Jones, Rojo, Shaw (70./Rashford ), Carrick (70./Fellaini), Pogba, Mata, Rooney (70./Lingard), Martial, Ibrahimović.

Bournemouth: Boruc, Smith, Cook, Mings (78./Cargill), Daniels, Surman , Arter , Fraser, King (88./Gradel), Pugh (45./Gosling ), Afobe.

Sodnik: Kevin Friend



Danes ob 16.00:

LEICESTER - HULL CITY

STOKE CITY - MIDDLESBROUGH

SWANSEA - BURNLEY

WATFORD - SOUTHAMPTON

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE

Ob 18.30:

LIVERPOOL - ARSENAL

Nedelja ob 14.30:

TOTTENHAM - EVERTON

Ob 17.00:

SUNDERLAND - MANCHESTER CITY

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - CHELSEA

Lestvica: CHELSEA 26 20 3 3 55:19 63 TOTTENHAM 26 15 8 3 50:18 53 MANCHESTER CITY 25 16 4 5 51:29 52 ARSENAL 25 15 5 5 54:28 50 LIVERPOOL 26 14 7 5 55:33 49 MANCHESTER UTD. 26 13 10 3 39:22 49 EVERTON 26 12 8 6 42:27 44 WEST BROMWICH 26 11 7 8 36:32 40 WEST HAM 26 9 6 11 35:44 33 STOKE CITY 26 8 8 10 30:40 32 BURNLEY 26 9 4 13 28:37 31 WATFORD 26 8 7 11 30:43 31 SOUTHAMPTON 25 8 6 11 28:31 30 BOURNEMOUTH 27 7 6 14 37:52 27 LEICESTER 26 6 6 14 27:44 24 SWANSEA 26 7 3 16 32:57 24 MIDDLESBROUGH 26 4 10 12 19:28 22 CRYSTAL PALACE 26 6 4 16 33:46 22 HULL CITY 26 5 6 15 23:50 21 SUNDERLAND 26 5 4 17 24:48 19

A. V.