S prijavninami in podporo podjetja Lidl Slovenija so na teku Božičkov za Rdeče noske klovne zdravnike zbrali skoraj 3.700 evrov. Foto: www.tekbozickov.si

Božički za dober namen zbrali skoraj 3.700 evrov

Udeležnci letos dobili tudi palačinke

17. december 2018 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

V hladnem večeru, ko so po zraku plesale tudi snežinke, se je v parku Tivoli na dobrodelnem teku in pohodu Božičku zbralo skoraj 600 tekačev in pohodnikov.

Za ogrevanje je pred tekom poskrbel Papirniški pihalni orkester Vevče, ob 18. uri pa so udeleženci krenili na 6- in 12-kilometrsko progo. Pet minut pozneje so štartali še pohodniki, ki jih je čakala dvokilometrska pot po Rožniku.

Za vse so prireditelji pripravili čaj, toplo malico, piškote in letos tudi palačinke.

"Če je tek pol zdravja in smeh pol zdravja – je najbolje ti dve polovici združiti na teku Božičkov," pravi ambasadorka in svetovalka društva Rdeči noski Eva Škofič Maurer, ki je na Dobrodelnem teku in pohodu Božičkov pogosto v vlogi klovnese.

In končni izkupiček? Božički so za dober namen zbrali točno 3.692 evrov.

