Brajkovič še ni rekel zadnje besede: vrnitev v Adrio Mobil

Leta 2012 osvojil končno 9. mesto na Dirki po Franciji

30. januar 2018 ob 14:49

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Slovenski kolesar Jani Brajkovič se vrača v novomeško kolesarsko ekipo Adria Mobil, kjer je svojo kariero začel leta 2001 kot starejši mladinec v takratni Krki Telekomu.

Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v kronometru v kategoriji do 23 let leta 2004 je Brajkoviča pot vodila v tujino. Leta 2005 je podpisal svojo prvo poklicno pogodbo s takrat kultno ameriško ekipo Discovery Channel.

Leta 2012 je bil deveti na Dirki po Franciji

V svoji bogati karieri je Brajkovič nastopal za največje ekipe poklicnega kolesarstva, poleg že omenjene ameriške ekipe še za Astano, RadioShack, Astano Pro Team, UnitedHealthcare Pro Cycling Team in nazadnje Bahrain Merida. Dosegel je tudi nekaj odmevnih rezultatov, med katerimi izstopajo zmage na dirkah kriterij Dauphine, Po Sloveniji, Tour de Georgia, leta 2004 pa je postal svetovni prvak v kronometru, kar je njegov največji dosežek. Brajkovič je bil leta 2012 skupno deveti na dirki po Franciji, kar je najboljša slovenska uvrstitev na tej največji etapni kolesarski dirki na svetu.

Brajkovič: Adria Mobil ima dobro ekipo

"Zadovoljen sem, da se vračam v svoj matični klub. Čutim, da v kolesarstvu še nisem rekel zadnje besede in optimistično zrem v prihodnost. Sicer sem imel še nekaj ponudb tujih ekip, vendar sem se odločil za Adrio Mobil, ki na organizacijski ravni ne zaostaja za tujimi ekipami. Ima dobro ekipo in dober tekmovalni program, ki mi bo omogočal napredovanje in dokazovanje. Ekipi se želim oddolžiti za vse, kar je naredila zame na začetku moje kariere," je dejal Brajkovič.

Članska ekipa Adrie Mobil je ta čas na zadnjih zimskih pripravah v Turčiji, pred vrnitvijo domov pa se bo ekipa udeležila še dirke na Cipru.

