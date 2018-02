Brajkovič v domovino prišel po nov zagon

Športna zgodba Dareta Ruparja

2. februar 2018 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letos slovenski kolesarji najvišjega ranga, kjer jih bo nastopalo 11, svojih nastopov niso začeli na dirkah v deželi tam spodaj ali pa v Argentini. Vsi so počakali na evropski začetek in od srede so v karavani prve večetapne dirke na stari celini kar štirje.

Ko jim dodamo še oba člana poljskega CCC-ja Marka Kumpa in Jana Tratnika, je podoba naših na najvišji ravni še bolj pestra. Poljaki, kjer se njihova nacionalna zveza ukvarja kar s trimilijonsko luknjo, pa bodo tako ali tako dobili povabilo na skoraj vse pomembne dirke leta. Ena redkih izjem bo le Tour, ki pa se bo zaradi nogometnega "championata" v Rusiji začel teden dni pozneje, kot smo vajeni.

Lani naš najboljši in svetovni podprvak v uri resnice Primož Roglič je v teh dneh tudi na dirki po španski pokrajini Valencii, kjer že za uvod meri na prvo deseterico. V svojem nizozemskem moštvu Lotto Jumbo NL ima vse vidnejšo vlogo. Tudi letos pa bo kolesaril tri tedne na francoski pentlji. S slovenskega vidika bo najpomembnejše mavrično prvenstvo, ki tako blizu, kot je Innsbruck na Tirolskem, že dolgo ni bilo. Za nameček mu je trasa vožnje na čas znova pisana na kožo. Je pa res, da več kot sedem mesecev prej razmišljati o tem res ni treba. V moštvu Bahraina, ki ga je zapustil Jani Brajkovič, je zdaj Matej Mohorič, tako da je to še vedno slovensko obarvano moštvo. Le želimo si lahko, da bo arabska zasedba, ena bogatejših v svetovni seriji, junija zavila tudi na jubilejno 25. izvedbo dirke Po Sloveniji. Sploh, ker ima veliko besede pri odrejanju dirk Bahraina naš Milan Eržen.

Pestreje, kot smo pričakovali, je tudi doma. Ob francoskem prevzemu novomeškega gospodarskega velikana so pod dolenjskimi griči malo trepetali za usodo kolesarske vrste. Kaže pa, da vsaj na začetku sožitja z Galci slednji ne bodo zavrli skoraj polstoletne tradicije kolesarjenja ob Krki. Adria Mobil se zdaj ponaša tudi z vrnitvijo enega najboljših, ki jih je imelo in jih še vedno ima slovensko kolesarstvo. Jani Brajkovič, ki je zrastel prav v Novem mestu in nato kolesaril v kar nekaj izjemnih moštvih, je očitno v domači klub prišel po zagon za morda še en skok na tuje. Novomeščani so v teh dneh v Turčiji, dirke pa začno na Cipru. Zelo spodbudno je vse, kar se dogaja okrog ljubljanskega Roga. Pokrovitelji so se našli na Daljnem vzhodu in v Avstraliji. Vsi še neizklesani biseri našega kolesarskega športa so ostali skupaj pod Šmarno goro in jih bomo videvali na naših cestah. Prvič že zadnjo nedeljo v tem mesecu v Izoli.

Slovensko državljanstvo je pridobila Evgenija Bujak, ki je gonilna sila naše ženske poklicne vrste BTC Ljubljane, ki ostaja v konkurenci najboljših svetovnih ekip. Poljakinja Bujakova se že veseli prvih nastopov v slovenskem državnem dresu, najprej bo imela to priložnost avgusta na evropskem prvenstvu v Glasgowu. Svetovno prvenstvo pa bo za Slovenijo lahko vozila šele čez dve leti. Taki so pač predpisi UCI. Tedaj je tudi olimpijsko leto za kolesarje.

Dare Rupar, Val 202