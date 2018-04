Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Brane Oblak

13. april 2018 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po črki pravil je prekršek sicer bil, a ne moreš biti takšen kreten, da ga v zadnji minuti dodatka označiš za enajstmetrovko.

Takšnih prekrškov v kazenskem prostoru je na vsaki tekmi kar nekaj. Ne vem, ali je Anglež za svojo odločitev dobil tudi nekaj v žep, vsekakor pa je bila to velika sramota. Takšne enajstmetrovke nikakor ne bi smel soditi.

Najboljši slovenski nogometaš 20. stoletja in nekdanji selektor Brane Oblak je v pogovoru za EkipoSN ostro kritiziral odločitev sodnika Michaela Oliverja v sodnikovem dodatku tekme med madridskim Realom in Juventusom. Torinčani so prvo tekmo četrtfinala Lige prvakov izgubili doma z 0:3, a zaostanek na stadionu Santiago Bernabeu izničili. Vse je že kazalo na podaljšek, ko je Cristiano Ronaldo z glavo podal do Lucasa Vazqueza pred vrati, Medhi Benatia pa je posredoval od zadaj in sodnik Oliver je pokazal na belo točko. Ronaldo je bil zanesljiv izvajalec in kraljevi klub bo v polfinalu igral z Bayernom.

A. G.