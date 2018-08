Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Branko Oblak Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Končal šele prvi letnik, a že zablestel v prvi ligi Dodaj v

Brane Oblak

19. avgust 2018 ob 10:25

Ljubljana - STA

Želel sem kaznovati prvega vratarja, ki je imel za seboj grozno slabo tekmo, zato sem mu rekel: Bolje bi bilo, če v igro namesto tebe pošljem 16-letnega mulca. In to sem tudi storil.

Po pravici moram povedati, da je šlo zgolj za naključje, da sem Janu ponudil takšno priložnost pri komaj 16 letih. Nisem bil vizionar. Vedel sem, da je fant nadarjen, ampak nisem pa vedel, da bo Jan tako dober. Niti v sanjah si nisem mislil, da bo postal eden najboljših na svetu. Zdaj sem zelo ponosen nanj. Prvič zato, ker je Slovenec, pa tudi zato, ker sem bil zaslužen za njegov debi, pa čeprav v takšnih okoliščinah. Pa še deliva si priimek, čeprav nisva nič v sorodu.

Jan je uspešnejši nogometaš, kot sem sam bil kadar koli! In ne le to. Je najboljši Oblak in najboljši slovenski nogometaš vseh časov. Je ključen, bistven za slovenski nogomet. Če bi bil jaz selektor reprezentance, bi bil Oblak moj kapetan in vsako odločitev, ki bi jo sprejel, bi jo sprejel skupaj z njim. On je tako pomemben za slovensko reprezentanco.

Legenda slovenskega nogometa Brane Oblak je v pogovoru za španski časnik As razložil, kako je dal (ko je bil Branko Oblak trener Olimpije) 26. julija 2009 že pri 16 letih priložnost namesto Damirja Botonjića, ob tem pa o vratarju madridskega Atletica povedal še zelo veliko lepega.

