Branilec naslova premočan za Dobovec

V četrtek proti Vytisu

14. november 2018 ob 18:07

Alytus - MMC RTV SLO, STA

Slovenski prvak v futsalu Dobovec je v Alytusu v Litvi s 5:1 izgubil uvodno tekmo turnirja skupinskega dela Lige prvakov proti španskemu Interju, ki brani naslov.

Madridčani so že do prvega polčasa vodili s 3:0, čeprav so se Slovenci dobro borili. Na začetku so se v glavnem branili, po prejetem prvem golu v 11. minuti, ko je po poskusu Ricardinha žogo pred golom preusmeril Humberto, pa so celo nekajkrat nevarno zagrozili.

Dvakrat je nevarno streljal Žiga Čeh, prvič je žoga zletela mimo desne vratnice, pri drugem strelu pa se je izkazal vratar Jesus Herrero, ki je bil zbran tudi ob dobrem poskusu Kristjana Čujca. Na drugi strani so bili Španci natančnejši, prosti strel z devetih metrov po akumuliranem prekršku je v 16. minuti izkoristil Brazilec Gadeia, nato je nesporazum v slovenski obrambi v 19. minuti kaznoval še Rafael Bebe.

Klemen Duščak dosegel edini gol za Dobovec

V nadaljevanju je bil Dobovec nevarnejši tekmec. V sedmi minuti se je Kristjan Čujec lepo prebil pred vratarja, nato pa je pod prekrškom, ki ga sodnik ni dosodil, slabše streljal, isti igralec je štiri minute pozneje zadel prečko. V 12. minuti Rok Mordej ni izkoristil lepe podaje Alena Fetića. Neučinkovitost in še eno veliko napako slovenske obrambe oziroma Roberta Grbića je v 34. minuti kaznoval Adrian Pola. Dobre tri minute pred koncem je častni gol za Slovence po podaji Čujca dosegel Klemen Duščak. Končni izid je po lepi akciji v zadnji, 40. minuti postavil Elisandro.

V četrtek se bodo slovenski prvaki pomerili z domačim Vytisom.

FUTSAL



LIGA PRVAKOV

ALYTUS, elitni del, skupina A



1. KROG

INTER (ŠPA) - DOBOVEC 5:1 (3:0)

Humberto 11., Gadeia 16./6-m, Bebe 19., Pola 34., Elisandro 40.; Duščak 37.



Danes ob 19.00:

VYTIS (LIT) - HALLE GOOIK (BEL)



2. KROG

Četrtek ob 16.00:

HALLE GOOIK - INTER



Ob 19.00:

VYTIS - DOBOVEC



3. KROG

Sobota ob 16.00:

DOBOVEC - HALLE GOOIK

Ob 19.00:

INTER - VYTIS

A. V.