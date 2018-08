Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kapetan Branko Ilić priznava, da so zeleno-beli po odstavitvi trenerja Ilije Stolice v nehvaležnem položaju, saj so spet ostali brez trenerja, a vsaj na gostovanje v Belfast odhajajo z najbrž nedosegljivo prednostjo za Crusaders (5:1). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Branko Ilić

Kapetan slovenskih nogometnih prvakov o trenerski menjavi

1. avgust 2018 ob 10:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zamenjava trenerja je določen šok za vse igralce, nihče od nas tega ni pričakoval. Po tej zamenjavi smo v slačilnici že opravili pogovor, skušali bomo razmišljati pozitivno in se osredotočiti na naslednje preizkušnje in upam, da nam bo to tudi uspelo.

Kapetan nogometašev Olimpije Branko Ilič ob srednem jutranjem odhodu iz Ljubljane v Belfast, le dan po trenerski menjavi pri slovenskih prvakih, ko se je predsednik kluba Milan Mandarić po samo 50 dneh in 5 uradnih tekmah zahvalil trenerju Iliji Stolici. V četrtek Olimpijo čaka povratna tekma 2. predkroga Evropske lige, pri čemer iz Stožic branijo visoko prednost s 5:1.

Ljubljanske igralce pred revanšo v Belfastu najbolj skrbi slaba pripravljenost in dokaj medle predstave na začetku sezone, kapetan Ilić je priznal, da po teh turbulentnih dogodkih v klubu ni lahko biti kapetan Olimpije. "V tem trenutku to ni lahko opravilo. Dobro je, da imam za seboj določene izkušnje, čeravno v prejšnjih klubih nisem nosil kapetanskega traku. Celotno dogajanje v ekipi skušam s svojimi soigralci prenašati na najboljši mogoči način, a verjemite, da nam ni lahko."

Vir: STA

To. G.