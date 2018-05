Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Domen Makuc je v kratkem času postal ljubljenec navijačev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Branko Tamše

13. maj 2018 ob 14:23

Celje - MMC RTV SLO

Ni veliko takšnih igralcev. Ima glavo na pravem mestu, ima dar za rokomet. Zelo je priden, ima prave ljudi, ki ga vodijo, in mislim, da je pred njim zelo lepa kariera.

Dela zelo velike korake. Pozabljamo, da je star le 17 let, pa že igra na takšni ravni. Vsi so govorili, da ne more zdržati, pa je zdržal, čeprav vem, da je pričakovati tudi kakšen padec. Vesel sem, da sem mu dal marsikaj in vem, da mu lahko marsikaj tudi še dam.

Trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše je po petem zaporednem naslovu državnih prvakov z izbranimi besedami govoril o mladem Domnu Makucu, ki ga je Tamše pred koncem dvoboja z Riko Ribnico potegnil z igrišča, da bi mladenič užival v aplavzu dvorane Zlatorog. Vir: Val 202.

A. G.