Bratje Prevc in Tepeš v boj za stopničke

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. januar 2017 ob 14:31,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 15:10

Willingen - MMC RTV SLO

Prvič bodo na tekmi svetovnega pokala na moštveni tekmi slovensko ekipo sestavljali vsi trije bratje Peter, Cene in Domen Prevc. Ob njih bo skakal tudi Jurij Tepeš.

V Willingenu se bo tekma začela ob 16.05. V neposrednem prenosu jo boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Poskusna serija je na sporedu ob 15.00.

Pred odhodom v Nemčijo je Goran Janus napovedal boj za oder za zmagovalce na ekipni tekmi, dober obet pa so bile tudi petkove kvalifikacije. Dobil jih je Andreas Wellinger, za njim pa so se zvrstili Peter Prevc, Cene Prevc in Tepeš. Dobro je skakal tudi Domen Prevc, ki pa je imel nastop na nedeljski posamični tekmi že zagotovljen.

To je tretja ekipna tekma v tej sezoni. Na prvi v Klingenthalu so zmagali Poljaki, Slovenci so bili peti, v Zakopanah pa so prejšnji konec tedna zasedli tretje mesto za Nemčijo in Poljsko. Na skakalnici Mühlenkopf so tradicionalno na sporedu moštvene preizkušnje. Lani so jo dobili Nemci, Slovenci pa so bili četrti. Je pa Slovenija sicer že dvakrat zmagala tu, in sicer v letih 2013 in 2015.

