Brazilci spet pred Nemci, Slovenija na robu petdeseterice

Med peterico Švicarji in Poljaki

10. avgust 2017 ob 10:38

Zürich - MMC RTV SLO

Nogometna reprezentanca Brazilije se je po enem mesecu spet zavihtela na vrh lestvice Fife, s katerega je izrinila Nemčijo.

Sprememba je nastala zaradi črtanja točk iz preteklega obdobja. Tretja ostaja Argentina, za mesto pa sta napredovali Švica in Poljska, ki sta na četrtem oziroma petem mestu. Švicarji so bili višje le ob prvi objavi lestvice avgusta leta 1993, ko so zasedali tretje mesto. Poljaki so najvišje do zdaj. Prvo deseterico končujejo Portugalska, Čile, Kolumbija, Belgija in Francija.

Slovenija je pridobila dve mesti in je 51.

Lestvica Fife: 1. (2) BRAZILIJA 1.604 2. (1) NEMČIJA 1.549 3. (3) ARGENTINA 1.399 4. (5) ŠVICA 1.329 5. (6) POLJSKA 1.319 6. (4) PORTUGALSKA 1.267 7. (7) ČILE 1.250 8. (8) KOLUMBIJA 1.208 9. (10) BELGIJA 1.194 10. (9) FRANCIJA 1.157 11. (11) ŠPANIJA 1.114 12. (12) ITALIJA 1.059 13. (13) ANGLIJA 1.051 14. (16) MEHIKA 1.046 15. (14) PERU 1.023 16. (15) HRVAŠKA 1.007 17. (17) URUGVAJ 995 18. (20) WALES 951 19. (18) ŠVEDSKA 933 20. (19) ISLANDIJA 927 21. (26) KOSTARIKA 918 22. (21) SLOVAŠKA 917 23. (22) SEVERNA IRSKA 897 24. (23) IRAN 893 25. (24) EGIPT 866 26. (35) ZDA 865 27. (25) UKRAJINA 843 28. (28) DR KONGO 822 29. (29) IRSKA 816 30. (30) BIH 815 ... 51. (53) SLOVENIJA 652

