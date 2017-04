Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Fifa je zaradi homofobičnih izjav najvišjo kazen izrekla brazilski zvezi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brazilija, Argentina in Mehika kaznovane zaradi homofobičnih vzklikov navijačev

Albanska zveza mora plačati 92.000 evrov

27. april 2017 ob 19:30

Nyon - MMC RTV SLO

Mednarodna nogometna zveza je zaradi homofobičnih vzklikov na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji denarno kaznovala Brazilijo, Argentino in Mehiko.

Skupaj je Fifin disciplinski odbor izrekel kazni za devet nogometnih zvez. Brazilska nogometna zveza bo morala plačati 32.000 evrov, argentinska 20.000, mehiška pa 10.000 evrov.

Albanija je sicer med vsemi zvezami dobila najvišjo kazen. Kar 92.000 evrov bo morala plačati zaradi incidentov navijačev, ki so na marčevski tekmi z Italijo med drugim na igrišče metali pirotehnična sredstva. Med kaznovanimi državami so še Italija, Iran, BiH, Poljska in Črna gora.

T. J.