Bregar še tri leta pri Krimu

Krimovke blestele v prvem delu Lige prvakinj

17. januar 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo rokometnega kluba Krim Mercator je podaljšalo pogodbo s trenerjem Urošem Bregarjem do leta 2020.

37-letni Bregar je trenerski položaj pri Krimu prevzel februarja lani, nato pa s svojim delom prepričal vodstvo kluba.

"Pri Krimu Mercatorju smo izjemno veseli, da smo v svoji sredini uspeli zadržati tako motiviranega, zagrizenega, strokovno podkovanega in svojemu delu predanega trenerja. Prav tako nas veseli, da se Uroš vidi v viziji, ki jo je oblikovalo vodstvo kluba. Ni namreč skrivnost, da si v obdobju finančne sanacije ne more privoščiti velikih izdatkov za bleščeče okrepitve, ki bi trenerju olajšale delo. Vodstvo kluba bo še naprej vlagalo vse svoje moči, da bo igralkam in štabu skušalo zagotoviti kar najbolj optimalne pogoje za delo. Verjamemo, da se bo to na dolgi rok poplačalo ter da bomo s tem uspeli obdržati kontinuiteto uspešnega nastopanja med evropsko klubsko elito," je dejala Deja Doler Ivanović, članica IO Krima Mercatorja.

Bregar: Doma je najlepše

"Rad bi se zahvalil vodstvu kluba za izkazano zaupanje, izredno sem vesel, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. V zadnje pol leta je ekipa dokazala svoj potencial in se vrnila na evropski tekmovalni zemljevid. Krim Mercator je moj klub, tu sem začel trenersko pot, doma je najlepše! Sodelovanje s klubom smo podaljšali za tri sezone, v katerih verjamem, da nam bo s skupnimi močmi klub uspelo finančno sanirati ter da bo ta postal stalnica med najboljšimi osmimi ekipami v Evropi. Ničesar ne smemo prehitevati. Naša prva naloga bo, da se po najboljših močeh potrudimo v svojih vrstah zadržati nosilke igre, šele nato pa razmišljati o okrepitvah," pa je po podpisu pogodbe povedal Bregar.

Bregar je v prvem delu Lige prvakinj Krim popeljal do prvega mesta v skupini D, pred Larvikom, Esbjergom in Sävehofom.

A. V.