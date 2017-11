Bregarjevih 20 začenja priprave na SP, cilj uvrstitev na OI 2020

Rokometašice na SP potujejo 1. decembra

15. november 2017 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovensko žensko rokometno reprezentanco ločita le še dobra dva tedna do začetka SP-ja, na katerem bo nastopila po 12 letih. Selektor Uroš Bregar je določil 20 imen, ki upajo na odhod na SP.

Zaradi poškodb bosta odsotni Lea Kranjc in Tamara Mavsar, Barbara Lazović je nastop odpovedala zaradi družinskih obveznosti, Miša Marinček se je odločila, da bo dala prednost mlajšim. V Bregarjevi ekipi je znova nekaj novink - Aneja Beganovič, Tjaša Rudman in Nina Žabjek.

"Ekipa je pomlajena, kar je lepa deviza za naprej, predvsem ob cilju uvrstitve na olimpijske igre 2020 v Tokiu. Pripravljali se bomo v Laškem, kjer bomo pozorni na vse elemente igre, odpotovali pa bomo tudi v Pariz, kjer se bomo spoznali Angolo, s katero bomo igrali na prvenstvu, in morda tudi Francijo. V ekipo sem vpoklical tudi Elisabeth Omoregie, ki sicer ne bo mogla nastopiti na letošnjem turnirju, a želim, da se spozna s sistemom naše igre," je dejal Bregar.



Reprezentanca priprave začenja v ponedeljek v Laškem. Tu bodo preživeli večino časa, od 24. do 26. novembra pa jih čaka mednarodni turnir v Parizu. Na SP pa bodo odpotovali 1. decembra.

Prvenstvo bo potekalo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. Skupina A, v kateri igra Slovenija s Francijo, Romunijo, Španijo, Angolo in Paragvajem, bo igrala v Trieru, skupina B v Bietigheim-Bissingenu, skupina C v Oldenburgu, skupina D pa v Leipzigu. Zaključni boji bodo v Magdeburgu, Hamburgu in Leipzigu.

Slovenija bo na SP-ju nastopila petič. Nazadnje so bile na SP-ju pred dvanajstimi leti v Rusiji, kjer so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto mesto, najboljše pa so bile na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto.

SEZNAM REPREZENTANK

Vratarki: Maja Vojnović (Krka) in Amra Pandžič (Krim Mercator);

Krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Alja Koren (vse Krim Mercator), Živa Čopi (Krka) in Neli Irman (Spono Eagles);

Zunanje igralke: Ana Abina, Elisabeth Omoregie, Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Metz), Lara Hrnčič (Z'Dežele) in Tjaša Rudman (Mlinotest Ajdovščina);

Krožne napadalke: Aneja Beganovič (Krim Mercator), Lina Krhlikar (Göpppingen) in Alja Vrček (Krka).



D. S.