Brez desetih članov prve ekipe Olimpija obsojena na nov poraz

Pešut izenačil, a upanje ni dolgo tlelo

6. januar 2017 ob 20:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije v Ligi Ebel niso končali niza petnajstih porazov. V Tivoliju so z Dornbirnom izgubili z 2:4. V vratih je bil Tilen Spreitzer.

Gostitelji so tokrat igrali s še precej bolj oslabljeno zasedbo kot ponavadi, saj v postavi, v ljubljanskem taboru so pojasnili, da zaradi bolezni in poškodb, ni bilo deseterice članov prve ekipe, tudi ne prvega vratarja Jeffa Frazeeja. V klubu so sicer na vodstvo tekmovanja naslovili prošnjo za preložitev tekme, ki pa ji niso ustregli in priložnost so tako morali dobiti mladi domači igralci. Med vratnici pa je stopil Tilen Spreitzer.

Potem ko so se Ljubljančani v prvi tretjini dvakrat ubranili številčne prednosti, gostje so imeli dve minuti na ledu tudi dva hokejista več, pa so prejeli gol nekaj sekund po vrnitvi obeh kaznovanih na led.

Vsaj borbenosti precej pomlajenim domačim ni bilo mogoče očitati, toda spet so bili preveč neučinkoviti. Če bi v obdobju prvih petih minut nadaljevanja izkoristili kakšno od štirih ali petih lepih priložnosti pred Florianom Hardyjem, Chris Langkow je zadel tudi okvir gola, bi morda lahko poskrbeli za preobrat.

Z zadetkom Žige Pešuta je Olimpija v 33. minuti sicer izenačila, a potem hitro dobila drugi gol in pred koncem tretjine še enega, ki je praktično že odločil tekmo.

Slovenski prvaki so doživeli že 16. poraz v nizu, zadnjič so zmgali 27. novembra.

V nedeljo bodo predzadnjič v prvem delu regionalnega tekmovanja zmaji gostitelji, v Ljubljano prihaja Bolzano.

Liga Ebel, 40. krog:

OLIMPIJA - DORNBIRN

2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

344; Pešut 33., Gabor 48; Häussle 12., Magnan 34., Arniel 40., Sylvester 46.



KAC CELOVEC - GRADEC

1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



ORLI ZNOJMO - INNSBRUCK

2:3 (1:0, 1:2, 0:1)



SALZBURG - LINZ

8:2 (2:1, 5:0, 1:1)



Danes ob 19.15:

FEHERVAR - BOLZANO

DUNAJ - VSV BELJAK

Lestvica: * x DUNAJ 39 25 6 3 5 +57 90 SALZBURG 40 20 7 5 8 +43 79 LINZ 40 21 5 5 9 +36 78 BOLZANO 39 20 3 4 12 +18 70 INNSBRUCK 40 17 3 5 15 +2 62 KAC CELOVEC 40 16 4 4 16 +6 60 ORLI ZNOJMO 40 15 4 3 18 -16 56 VSV BELJAK 39 13 5 5 16 +3 54 GRADEC 40 15 2 3 20 +5 52 FEHERVAR 39 11 7 4 17 -21 51 DORNBIRN 40 12 0 7 21 -31 43 OLIMPIJA 40 2 5 3 30 -102 19 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

