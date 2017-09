Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luka Žvižej bo Mindnu pomagal obstati med nemško rokometno elito. Foto: Boštjan Selinšek Ponudba je prišla čez noč, saj se je poškodoval njihov prvi levokrilni igralec. Z vodstvom Maribor Branika smo v pogodbi imeli tudi to opcijo in ponudbe iz Bundeslige se pri mojih letih pač enostavno ne zavrne. Luka Žvižej Žvižej resda barve Maribor Branika ni branil dolgo, a je vseeno navdušil v vijoličastem dresu. Že na pripravljalnem srečanju z evropskim velikanom PSG-jem je dokazal, da je še zmeraj sposoben igrati na vrhunski ravni - zadel je 9 golov. Foto: Boštjan Selinšek Dodaj v

Luka Žvižej zapušča Maribor in se odpravlja v Bundesligo

26. september 2017 ob 08:50

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Rekorder po številu golov za slovensko rokometno reprezentanco Luka Žvižej se poslavlja od vijoličastega dresa in iz Maribor Branika odhaja v Nemčijo k prvoligaškemu moštvu GWD Minden, so sporočili iz mariborskega kluba.

Minden bo po Barceloni, kjer je osvojil Ligo prvakov, in madžarskemu Szegedu še tretja tuja ekipa v njegovi bogati karieri. Minden, za katerega igra njegov nekdanji soigralec v Celju in reprezentanci Nenad Bilbija, je trenutno po šestih krogih nemškega prvenstva na 14. mestu, Žvižej pa bo skušal pomagati pri obstanku med elito.

Težko mu je zapustiti Maribor

"Ponudba je prišla čez noč, saj se je poškodoval njihov prvi levokrilni igralec. Z vodstvom Maribor Branika smo v pogodbi imeli tudi to opcijo in ponudbe iz Bundeslige se pri mojih letih pač enostavno ne zavrne. Po drugi strani pa mi ni lahko zapuščati Maribora, saj smo se v zelo kratkem času resnično ujeli in tukaj sem se imel zelo lepo. O fantih, strokovnemu štabu, vodstvu, skratka o vseh ljudeh v klubu moram reči same pozitivne besede. Menim, da smo v teh dveh mesecih naredili nekaj lepih stvari in zelo sem vesel, da sem preživel ta dva meseca v Mariboru," je povedal Žvižej.

Reprezentančno pot je sklenil marca lani in je rekorder po številu zadetkov (702). V slovenski reprezentanci je pričel igrati pred 16 leti, nastopil je na številnih prvenstvih ter enih olimpijskih igrah. Nastopil je na 217 tekmah in je na drugem mestu večne lestvice, takoj za Urošem Zormanom (225).

"Že ob podpisu smo se zavedali, da obstaja možnost odhoda v primeru plačila dogovorjene višine odškodnine. Tega si po odličnem začetku sezone seveda nismo želeli, a ponudba, ki jo je prejel je bila zanj tako mamljiva, da smo mu lahko samo zaželeli vso srečo. Hkrati pa verjamemo v preostale fante, da bo bodo uspeli nadaljevati v dosedanjem tempu uvodnih krogov sezone," so sporočili iz vodstva Maribor Branika.

Žvižej je že na pripravljalnem srečanju proti evropskemu velikanu PSG dokazal, da še je zmeraj sposoben igrati na zelo visoki ravni. Na tekmi proti Francozom je zadel devetkrat, na štirih uradnih tekmah v vijoličastem dresu pa je dosegel 16 golov. Celjan, ki bo v začetku decembra napolnil 37-let, je v Mariboru preživel le dva meseca.

