Krka Rogaški zadala prvi poraz; Zlatorog nadigral Olimpijo

Brez neporaženih ekip v Ligi za prvaka

5. april 2017 ob 20:13,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 21:24

Novo mesto - MMC RTV SLO

V Ligi za prvaka v državnem košarkarskem prvenstvu ni več neporaženih ekip. Rogaški je prvi poraz zadala Krka, ki je v dvorani Leona Štuklja slavila z 71:68. Drugi poraz pa je doživela Union Olimpija, boljši je bil Zlatorog iz Laškega (77:64).

Prvi sta se na parket podali Krka in Rogaška. Ta je tekmo v Novem mestu odlično začela, po dobrih šestih minutah igre je vodila že za deset točk (7:17). Miha Fon je ob izteku 1. četrtine zadel še trojko in Slatničani so prišli do najvišje prednosti na tekmi (12:24).

Krka je razliko prepolovila na polovici drugega dela igre (21:27), z borbeno igro in napakami Rogaške pa jim je ob koncu prvega polčasa uspelo preobrniti tok igre. Dobro minuto pred koncem je po košu Matica Rebca tudi povedla (35:34). K preobratu je najbolj pripomogel Erjon Kastrati, ki je med drugim zadel dve trojki, Krka je na odmor odšla s štirimi točkami prednosti (37:34).

Krka se je na začetku tretje četrtine oddaljila na osem točk prednosti, a je Slatinčanom hitro uspelo uloviti razliko, tako da je bila razlika minimalna pred začetkom odločilne četrtine (56:53).

Rogaška zapravila napad za izenačenje

V zadnji četrtini sta bili ekipi izenačeni, slabi dve minuti pred koncem je razlika še vedno znašala tri točke v korist Krke. Sledile so napake na obeh straneh, Rogaška je skušala s trojkami izenačiti, a ji to ni uspelo. Slatinčani niso izkoristili niti zadnje priložnosti 14 sekund pred koncem, ko so imeli napad za izenačenje. Izgubili so žogo in Krki omogočili slavje.

Pri Krki so največ točk dosegli Marko Luković (17 točk), Kastrati (14 točk) in Žiga Dimec (12 točk in devet skokov). Pri Rogaški so 13 točk dosegli Miha Fon, Tadej Ferme in Darwin Davis Jr.

Drugi poraz Olimpije

Druga tekma v Ligi za prvaka ni bila tako izenačena kot prva. Laščani so razliko naredili v prvem polčasu, ob premoru so vodili za 14 točk (45: 31). Ključni del tekme je bila druga polovica druge četrtine ter uvod v nadaljevanje. Zlatorog je namreč v tem času naredil delni izid 26:4 in v 22. minuti povedel z rekordnimi devetnajstimi točkami naskoka (50:31).

Ljubljančani so v zadnjo četrtino šli z 11 točkami zaostanka, a tega niso uspeli izničiti. Zmaga je tako zasluženo pripadla Laščanom, pri katerih sta 18 točk dosegla Igor Tratnik in Nejc Barič. 18 točk je dosegel tudi najučinkovitejši igralec Olimpije Nikola Janković.

Liga Nova KBM, 4. krog

Liga za prvaka

KRKA - ROGAŠKA

71:68 (12:24, 27:11, 17:18, 15:15)

Luković 17, Kastrati 14; Ferme, Fon in Davis po 13.

ZLATOROG LAŠKO - UNION OLIMPIJA

77:64 (19:18, 26:12, 16:19, 16:14)

Tratnik in Barič po 18; Janković 18, Hrovat 12, Bubnić 10.



Ob 20.00:

HELIOS SUNS - HOPSI POLZELA

Lestvica

ROGAŠKA 4 3 1 7 KRKA 4 3 1 7 ZLATOROG 4 3 1 7 UNION OLIMPIJA 4 2 2 6 HOPSI POLZELA 3 0 3 3 HELIOS SUNS 3 0 3 3

Liga za obstanek

ŠENČUR GGD - TAJFUN

76:68 (24:11, 16:20, 18:22, 18:15)

Pavić 19, Collins 10; Grant 26.

Ob 19.30:

LTH CASTINGS - TERME OLIMIA PODČETRTEK



Ob 20.00:

SIXT PRIMORSKA - PORTOROŽ

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 14 12 2 26 ŠENČUR GGD 14 10 4 24 TAJFUN 14 9 5 23 TERME OLIMIA PODČETRTEK 13 6 7 19 LTH CASTINGS 13 3 10 16 PORTOROŽ 14 1 13 15

D. S.