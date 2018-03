Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je v 'civilu' s klopi spodbujal soigralce. Foto: EPA Anthony Randolph je k 15. zmagi Reala prispeval štiri točke. Foto: EPA Dodaj v

Brez poškodovanega Dončića Real premagal Panathinaikos

Dončić za dva tedna na prisilni počitek

8. marec 2018 ob 12:11,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 23:30

Madrid - MMC RTV SLO

Luka Dončić bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice izpustil tekme v naslednjih dveh tednih, medtem pa je njegov Real Madrid v 25. krogu Evrolige ugnal Panathinaikos (92:75).

Na košarkarske parkete naj bi se 19-letni Ljubljančan vrnil v samem zaključku rednega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Poškodoval se je na torkovem treningu Real Madrida. Tako bo zanesljivo izpustil tekme proti Panathinaikosu, Milanu in Valencii, ki bosta prihodnji teden. Če bo okrevanje potekalo po načrtih, bo znova zaigral 22. marca proti Žalgirisu, ko bo na sporedu 28. krog.

Madridčani se v rednem delu Evrolige borijo za četrto mesto, ki v končnici prinaša prednost domačega igrišča. Dončić je s povprečnim indeksom 23,13 najkoristnejši igralec Evrolige ter s 17 točkami drugi najboljši strelec za Aleksejem Švedom.

Kljub Lukovi odsotnosti je kraljevi klub dosegel izjemno pomembno zmago v boju za prva štiri mesta. Na domačem parketu je bil boljši od neposrednega tekmeca Paa. Real je povedel z 8:0, a so gostje odgovorili s serijo 10:0. Ob odmoru je bila prednost Madridčanov le točka, odlično pa so nato odigrali v tretji četrtini. Fabien Causeur (26 točk), Facundo Campazzo (15) in Walter Tavares (14) so za vodstvo s 56:42 zrežirali delni izid 10:0, kar je bil odločilen trenutek srečanja.

Mike James je približal Atenčane na -9, vendar je v uvodu zadnje četrtine Felipe Reyes dosegel sedem pomembnih točk, po katerem je Real znova povedel z varno razliko. Drugi slovenski reprezentant v dresu španskega velikana Anthony Randolph je v dobrih 17 minutah v statistiko vpisal štiri točke in pet skokov.

EVROLIGA

25. KROG

HIMKI - OLIMPIA MILANO

77:86 (20:30, 19:19, 23:12, 15:25)

Šved 24; Goudelock 26, Kuzminskas 15.

ANADOLU EFES - MACCABI

81:94 (21:20, 21:23, 20:24, 19:27)

Weems 21; Jackson 18, Roll 16.

VALENCIA - BASKONIA

71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28)

San Emeterio 15; Marcelinho 19, Voigtmann 16.

REAL MADRID - PANATHINAIKOS

92:75 (19:20, 19:17, 26:18, 28:20)

Causeur 26, Campazzo 15 ... Randolph 4 (2/3 za dve, 0/1 za tri), 5 skokov in 2 podaji v 17 minutah, Dončić je poškodovan; James 23.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - UNICAJA MALAGA

Ob 19.00:

ŽALGIRIS - FENERBAHČE

Ob 20.00:

OLYMPIACOS - BROSE BAMBERG

Ob 21.00:

BARCELONA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: CSKA MOSKVA 24 19 5 +247 43 FENERBAHČE 24 17 7 +128 41 OLYMPIACOS 24 17 7 +40 41 REAL MADRID 25 15 10 +168 40 ŽALGIRIS 24 15 9 +38 39 HIMKI MOSKVA 25 14 11 +1 39 PANATHINAIKOS 25 14 11 -11 39 MACCABI 25 13 12 -58 38 ------------------------------------ BASKONIA 25 12 13 +48 37 UNICAJA MALAGA 24 10 14 -51 34 VALENCIA 25 9 16 -64 34 OLIMPIA MILANO 25 9 16 -101 34 CRVENA ZVEZDA 24 10 14 -113 34 BROSE BAMBERG 24 9 15 -104 33 BARCELONA 24 7 17 -20 31 ANADOLU EFES 25 7 18 -127 31

R. K., T. J.