Brez sanjskega finala v New Yorku - Nadal in Federer v zgornji polovici žreba

Kavčiča čaka veteran Južni

25. avgust 2017 ob 19:03

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku so opravili žreb za zadnji grand slam sezone. Prvi igralec sveta Rafael Nadal in njegov veliki tekmec Roger Federer sta v zgornji polovici žreba. Srečala bi se lahko v polfinalu.

Edinega slovenskega predstavnika Blaža Kavčiča v uvodnem krogu čaka Rus Mihail Južni. V primeru zmage bi se lahko v drugem krogu pomeril s Federerjem. 36-letni Švicar, ki je petkrat osvojil Odprto prvenstvo ZDA, se bo najprej srečal z Američanom Francesom Tiafoejem.

Nadal, ki je v New Yorku zmagal v letih 2010 in 2013, se bo pomeril s Srbom Dušanom Lajovićem. V tem delu žreba je tudi Grigor Dimitrov, ki je v nedeljo osvojil prvi turnir serije 1.000 v karieri. V velikem slogu je zmagal v Cincinnatiju.

Zmagovalec US Opna leta 2014 in letošnji finalist Wimbledona Marin Čilić ima težko nalogo že v prvem krogu. Čaka ga Francoz Gilles Simon. V spodnji polovici žreba sta tudi Alexander Zverev in drugi igralec sveta Andy Murray.

Šarapova bo že v prvem krogu izzvala drugo nosilko Halepovo

Glavno vparašanje pri žrebu za ženski turnir je bilo, kam bo računalnik postavil Marijo Šarapovo, ki po dopinški aferi in poškodbi ni bila med nosilkami. Simona Halep, ki je velika favoritinja za številko ena po koncu zadnjega grand slama sezone, se bo srečala z zmagovalko Flushing Meadowsa leta 2006. 30-letna Rusinja je dobila vseh šest medsebojnih obračunov.

Prva nosilka Karolina Pliškova se bo pomerila s Poljakinjo Magdo Linette. V zgornjem delu žreba je tudi branila naslova Angelique Kerber, ki pa je letos daleč od lanske forme. Nemka ne sodi med favoritinje za naslov. Garbine Muguruza, ki je po zmagi v Wimbledonu dobila še turnir serije Premier v Cincinnatiju, se bo za uvod srečala z Američanko Varvaro Lepchenko.

NEW YORK, 1. krog (M), tabela

(18.162.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - LAJOVIĆ (SRB)

DANIEL (JAP) - PAUL (ZDA)

SUGITA (JAP) - BLANCANEAUX (FRA)

GASQUET (FRA/26) - kvalifikant

FOGNINI (ITA/22) - kvalifikant

TROICKI (SRB) - GOMBOS (SLK)

STRUFF (NEM) - DOLGOPOLOV (UKR)

BERDYCH (ČEŠ/15) - HARRISON (ZDA)

GOFFIN (BEL/9) - BENNETEAU (FRA)

DARCIS (BEL) - PELLA (ARG)

YOUNG (ZDA) - kvalifikant

MONFILS (FRA/18) - CHARDY (FRA)

CUEVAS (URU/27) - DŽUMHUR (BiH)

KICKER (ARG) - kvalifikant

BEDENE (VB) - RUBLEV (RUS)

DIMITROV (BLG/7) - kvalifikant

FEDERER (ŠVI/3) - TIAFOE (ZDA)

KAVČIČ (SLO) - JUŽNI (RUS)

VERDASCO (ŠPA) - POSPISIL (KAN)

LOPEZ (ŠPA/31) - KUZNECOV (RUS)

QUERREY (ZDA/17) - kvalifikant

GIRALDO (KOL) - kvalifikant

JAZIRI (TUN) - MONTEIRO (BRA)

KYRGIOS (AVS/14) - MILLMAN (AVS)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - SEPPI (ITA)

BROWN (NEM) - BELLUCCI (BRA)

KYPSON (ZDA) - kvalifikant

DEL POTRO (ARG/24) - LAAKSONEN (ŠVI)

MANNARINO (FRA/30) - BERANKIS (LIT)

FRATANGELO (ZDA) - KARLOVIĆ (HRV)

BAGHDATIS (CIP) - FRITZ (ZDA)

THIEM (AVT/6) - DE MINAUR (FRA)

ČILIĆ (HRV/5) - SIMON (FRA)

EUBANKS (ZDA) - SELA (IZR)

ESCOBEDO (ZDA) - kvalifikant

HAČANOV (RUS/25) - LU (TJV)

M. ZVEREV (NEM/23) - KWIATKOWSKI (ZDA)

KOHLSCHREIBER (NEM) - PAIRE (FRA)

ZEBALLOS (ARG) - ČUNG (KOR)

ISNER (ZDA/10) - HERBERT (FRA)

SOCK (ZDA/13) - THOMPSON (AVS)

FABBIANO (ITA) - kvalifikant

SOUSA (POR) - LORENZI (ITA)

MÜLLER (LUK/19) - TOMIC (AVS)

ANDERSON (JAR/28) - kvalifikant

GIANNESSI (ITA) - GULBIS (LAT)

VESELY (ČEŠ) - ČORIĆ (HRV)

A. ZVEREV (NEM/4) - kvalifikant

TSONGA (FRA/8) - COPIL (ROM)

MEDVEDEV (RUS) - kvalifikant

ALMAGRO (ŠPA) - JOHNSON (ZDA)

HAASE (NIZ/32) - EDMUND (VB)

RAMOS VINOLAS (ŠPA/20) - ISTOMIN (UZB)

FUCSOVICS (MAD) - kvalifikant

TURSUNOV (RUS) - kvalifikant

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - kvalifikant

POUILLE (FRA/16) - BEMELMANS (BEL)

DONALDSON (ZDA) - BASILAŠVILI (GRU)

HAIDER MAURER (AVT) - DONSKOJ (RUS)

FERRER (ŠPA/21) - kvalifikant

SCHWARTZMAN (ARG/29) - BERLOCQ (ARG)

KOKKINAKIS (AVS) - TIPSAREVIĆ (SRB)

DUTRA SILVA (BRA) - MAYER (NEM)

MURRAY (VB/2) - SANDGREN (ZDA)

1. krog (Ž), tabela:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - LINETTE (POL)

CEPEDE ROYG (PAR) - kvalifikantka

OZAKI (JAP) - kvalifikantka

ŽANG (KIT/27) - LISICKI (NEM)

STRYCOVA (ČEŠ/23) - DOI (JAP)

BRADY (ZDA) - PETKOVIĆ (NEM)

TOWNSEND (ZDA) - BOGDAN (ROM)

MLADENOVIC (FRA/14) - NICULESCU (ROM)

RADWANSKA (POL/10) - MARTIĆ (HRV)

PUTINCEVA (KAZ) - kvalifikantka

JABEUR (TUN) - MINOR (ZDA)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - RISKE (ZDA)

KONTAVEIT (EST/26) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

HIBINO (JAP) - BELLIS (ZDA)

NARA (JAP) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

KUZNECOVA (RUS/8) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

SVITOLINA (UKR/4) - SINIAKOVA (ČEŠ)

RODINA (RUS) - BOUCHARD (KAN)

ROGERS (ZDA) - DAY (ZDA)

GAVRILOVA (AVS/25) - kvalifikantka

VESNINA (RUS/17) - kvalifikantka

BRENGLE (ZDA) - FLIPKENS (BEL)

MARIA (NEM) - KRATZER (ZDA)

KEYS (ZDA/15) - MERTENS (BEL)

OSTAPENKO (LAT/12) - ARRUABARRENA (ŠPA)

CIRSTEA (ROM) - kvalifikantka

KASATKINA (RUS) - VANG (KIT)

PAVLJUČENKOVA (RUS/19) - McHALE (ZDA)

CURENKO (UKR/28) - WICKMAYER (BEL)

SCHIAVONE (ITA) - kvalifikantka

ALLERTOVA (ČEŠ) - kvalifikantka

KERBER (NEM/6) - OSAKA (JAP)

WOZNIACKI (DAN/5) - kvalifikantka

BARTHEL (NEM) - MAKAROVA (RUS)

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - kvalifikantka

LUČIĆ BARONI (HRV/29) - PUIG (PRT)

BERTENS (NIZ/24) - SAKKARI (GRČ)

HOGENKAMP (NIZ) - RODIONOVA (AVS)

PARMENTIER (FRA) - DODIN (FRA)

V. WILLIAMS (ZDA/9) - kvalifikantka

KVITOVA (ČEŠ/13) - JANKOVIĆ (SRB)

WATSON (VB) - CORNET (FRA)

ALEKSANDROVA (RUS) - kvalifikantka

GARCIA (FRA/18) - kvalifikantka

RYBARIKOVA (SLK/31) - GIORGI (ITA)

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - EGUČI (JAP)

DUAN (KIT) - kvalifikantka

MUGURUZA (ŠPA/3) - LEPCHENKO (ZDA)

KONTA (VB/7) - KRUNIĆ (SRB)

TOMLJANOVIĆ (HRV) - LARSSON (ŠVE)

S. ŽENG (KIT) - VAN UYTVANCK (BEL)

GÖRGES (NEM/30) - BECK (NEM)

KONJUH (HRV/21) - BARTY (AVS)

SASNOVIČ (BLR) - BOSERUP (ZDA)

STEPHENS (ZDA) - VINCI (ITA)

CIBULKOVA (SLK/11) - CEPELOVA (SLK)

SEVASTOVA (LAT/16) - WITTHÖFT (NEM)

BEGU (ROM) - kvalifikantka

VEKIĆ (HRV) - HADDAD MAIA (BRA)

PENG (KIT/22) - HESSE (FRA)

DAVIS (ZDA/32) - KENIN (ZDA)

VIHLJANCEVA (RUS) - kvalifikantka

GOLUBIC (ŠVI) - BABOS (MAD)

HALEP (ROM/2) - ŠARAPOVA (RUS)

A. G.