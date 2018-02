Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Paul George, ki si ga navijači Lakersov želijo videti v svoji ekipi, je ob odsotnosti Russla Westbrooka in Carmela Anthonyja odgovornost prevzel na svoja ramena, a to Oklahoma Cityju ni pomagalo do zmage. Foto: AP Kyrie Irving je v ključnih trenutkih tekme v Washingtonu ohranil mirno roko. Foto: Reuters New York je gladko izgubil v Torontu. Foto: Reuters Dodaj v

Brez Westbrooka in Anthonyja Oklahoma nemočna v Staplesu

Irving popeljal Boston do zmage

9. februar 2018 ob 07:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome Cityja so v noči na petek v Ligi NBA doživeli visok poraz. V Staples Centru so bili Los Angeles Lakersi boljši s 106:81.

Lakersi, ki so veliko pozornosti poželi s prihodom Isaiaha Thomasa in Channinga Frya iz Clevelanda, so izkoristili odsotnost prvega zvezdnika Oklahome Cityja Russlla Westbrooka in Carmela Anthonyja. Oba sta tekmo izpustila zaradi bolečin v gležnju.

Lakersi vodili že s +27

Gostje so tekmo sicer začeli dobro, blestel je zlasti Paul George, ki je v uvodnih sedmih minutah nasprotniku nasul že 12 točk, najvišja prednost njegove ekipe je bila v prvi četrtini +11 (6:17). Toda Lakersi so se hitro vrnili. Minuto pred koncem prve četrtine je bil po košu Kyla Kuzme izid nazadnje izenačen (27:27), Kalifornijci so četrtino zaključili z delnim izidom 22:8. Odtlej so bili gostitelji vselej v ospredju. Prednost je počasi, a vztrajno naraščala, v tretji četrtini je bila po trojki Kuzme že +20 (79:59), najvišja je znašala +27 (106:79). Končni izid je s polaganjem postavil Kyle Singler. To je bil za Oklahomo City že peti poraz na zadnjih šestih tekmah.

Irving popeljal Boston do zmage

Medtem je Boston po podaljšku s 110:104 zmagal v Washingtonu. Mož odločitve je bil Bostonov organizator igre Kyrie Irving, ki je dosegel 12 od zadnjih 17 točk svoje ekipe. "Na vsaki tekmi se nekaj naučimo. Vsako tekmo moramo dobiti," je dejal Irving, ki je bil z 28 točkami tudi najučinkovitejši strelec.

Liga NBA, tekme 8. februarja:

ORLANDO - ATLANTA 100:98

Fournier 22, Augustin 18; Prince in Schroder po 19.



TORONTO - NEW YORK 113:88

Valančiunas 18 (10 skokov), Siakam 14; Beasley 21.



WASHINGTON - BOSTON * 104:110

Porter jr. 27 (11 skokov); Irving 28, Brown 18.



PORTLAND - CHARLOTTE * 109:103

Nurkić 24 (14 skokov), McCollum 22; Walker 40.

GOLDEN STATE - DALLAS 121:103

Durant 24, Curry 20; Smith jr. 22.



LA LAKERS - OKLAHOMA CITY 106:81

Caldwell-Pope 20, Ingram 19; George 29.

* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 56 40 16 71,4 TORONTO RAPTORS 54 38 16 70,4 CLEVELAND CAVALIERS 53 31 22 58,5 MILWAUKEE BUCKS 53 30 23 56,6 WASHINGTON WIZARDS 55 31 24 56,4 INDIANA PACERS 55 30 25 54,5 MIAMI HEAT 55 29 26 52,7 PHILADELPHIA 76ERS 51 26 25 51,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 53 27 26 50,9 CHARLOTTE HORNETS 54 23 31 42,6 NEW YORK KNICKS 56 23 33 41,1 CHICAGO BULLS 53 18 35 34,0 BROOKLYN NETS 56 19 37 33,9 ORLANDO MAGIC 54 18 36 33,3 ATLANTA HAWKS 55 17 38 30,9

Zahodna konferenca:

GOLDEN STATE WARRIORS 55 42 13 76,4 HOUSTON ROCKETS 53 40 13 75,5 SAN ANTONIO SPURS 56 35 21 62,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 57 34 23 59,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 56 31 25 55,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 55 30 25 54,5 DENVER NUGGETS 54 29 25 53,7 NEW ORLEANS PELICANS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 52 27 25 51,9 UTAH JAZZ 54 26 28 48,1 LOS ANGELES LAKERS 54 23 31 42,6 MEMPHIS GRIZZLIES 54 18 36 33,3 PHOENIX SUNS 56 18 38 32,1 SACRAMENTO KINGS 53 17 36 32,1 DALLAS MAVERICKS 55 17 38 30,9

Tekme 9. februarja:

DETROIT - LA CLIPPERS

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS

ATLANTA - CLEVELAND

BOSTON - INDIANA

MIAMI - MILWAUKEE

HOUSTON - DENVER

UTAH - CHARLOTTE

CHICAGO - MINNESOTA

SACRAMENTO - PORTLAND

Mitja Lisjak