"Brez zveze je biti športnik, če ne verjameš vase in v ekipo"

Slovenski skakalci pred ekipno tekmo niso izgubili upanja

18. februar 2018 ob 15:46

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Slovenski skakalci po razočaranjih na posamičnih tekmah pred ekipno upanja niso izgubili. "Naš cilj je še vedno kolajna," napoveduje glavni trener Goran Janus.

Na prvi pogled je kolajna nemogoča misija, saj so do zdaj v Pjongčangu skakalci iz treh držav izrazito izstopali. Poljaki, Nemci in Norvežani so bili razred zase, če se gledajo dosežki s posamične tekme, pa naj bi se Slovenci za četrto mesto borili z Avstrijci in Japonci.

"Na papirju je res videti tako, ampak naš cilj je še vedno kolajna. Ekipna tekma je popolnoma nova tekma, drugačna od posamičnih, zato upanje ostaja. Imamo rezerve, moramo odpraviti napake ali jih vsaj minimalizirati. Slabega skoka si ne bomo smeli privoščiti, vseh osem skokov bo moralo biti na visoki ravni. Pričakujem borbeno in zanimivo tekmo do konca," še dodaja Janus.

Prevc: Obljubim, da bom dal vse od sebe

Peter Prevc, najboljši na obeh posamičnih tekmah, pa razmišlja: "Moramo se spočiti in odmisliti posamični tekmi. Napadamo naprej, v skokih je vse mogoče. Moramo biti sproščeni in mirni. Tri reprezentance izstopajo, mi smo za zdaj kar daleč za njimi. A brez zveze je biti športnik, če ne verjameš vase in v svojo ekipo. Obljubim, da bom dal vse od sebe, verjamem, da bodo isto storili tudi drugi, videli pa bomo, kako in kaj."

Damjan: Nikoli ne reci nikoli

Najizkušenejši v slovenski ekipi Jernej Damjan deli Prevčevo mnenje: "Za treninge in odpravljanje napak je zmanjkalo časa. Zdaj potrebujemo sproščenost, ne smemo zapletati reči, moramo biti dobre volje in poskušati dati svoj maksimum, pa se ne preveč obremenjevati. Za novinarje je bila kolajna na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu en dan mogoča, drugi dan nemogoča, tretji dan spet mogoča. V športu ni nič nemogočega, nikoli ne reci nikoli, kaj pa je realnost, bomo pa videli."

Na veliki skakalnici bodo slovenski orli nastopili v isti postavi kot na posamični tekmi: Prevc, Damjan, Tilen Bartol in Anže Semenič.

Ž. K.