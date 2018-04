Brezec: LeBrona Jamesa zanima samo prstan

14. april 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Redni del se ne more primerjati s končnico. V vsaki rundi se intenziteta in kakovost povečujeta. V seriji na sedem zmag zagotovo zmaga najboljša ekipa," je v intervjuju za MMC povedal Primož Brezec.

Nekdanji izvrstni slovenski košarkar je letos zaključil športno pot, v kateri je osem sezon preživel v Ligi NBA. Zdaj deluje kot oglednik aktualnih podprvakov najmočnejše lige na svetu, Cleveland Cavaliersov. Tako je njegova naloga bedeti nad nadarjenimi mladeniči v Evropi, hkrati pa, tako kot že sicer vrsto let, spremlja tudi dogajanje v NBA-ju.

V intervjuju za MMC je spregovoril pred končnico, predstavil svoje delo, potegnil črto pod redni del, se osredotočil na zdaj svojo ekipo iz Clevelanda in se dotaknil tudi nabora Lige NBA z Luko Dončićem, iger Miami Heatov na čelu z Goranom Dragićem …

Zdaj ste že v igralskem pokoju, vendar pa ste zelo aktivni kot oglednik NBA moštva Cleveland Cavaliers. Kakšno je vaše delo?

Če povem na kratko, sem več na poti, kot sem bil kot aktiven igralec. Mi pa to sicer odgovarja, da nisem doma in nimam česa početi. Ves čas sem se hotel ukvarjati s tem. Vedno sem želel biti oglednik. Veliko ljudem sem rekel, da delo ni enostavno in da ga res moraš imeti rad. Moraš biti pripravljen tudi po deset ali več ur sedeti v dvorani in spremljati veliko število tekem. Tako je bilo na primer zdaj, ko smo bili na tem turnirju Adidas Next Generation v Železniku, ko smo bili od desetih zjutraj pa recimo do desetih zvečer v dvorani. Od deset do 15 dni približno sem na mesec na poti. Pokrivam celo Evropo, predvsem igralce, ki so primerni za nabor, obenem pa tudi ta "pro-skavting", torej igralce, ki so stari 22 let in več. Ogromno je košarkarjev, res veliko dela, a se ne pritožujem, saj imam to rad in za zdaj zelo uživam.

Ste morda razmišljali tudi o kakšnem drugem delu, na primer trenerstvu?

Ne, res trenerstvo ali biti menedžer oziroma agent, to me ni nikoli zanimalo. Že kot igralec sem bil med bolj nervoznimi. Če bi bil trener, bi bilo to še dvakrat hujše. Nisem nikoli imel te želje, za agente pa vsi vemo, kako je, treba je nekaj "mutiti" in lagati, to pa mi ne leži. Že, ko sem bil v ZDA in sem spoznal oglednika Indiane Miša Starčevića, sem se navdušil nad tem in sem vedel, da je to idealno, da po karieri ostanem v stiku s košarko.

Ste si predstavljali, da bo delo takšno, kot zdaj poteka?

Nisem, dokler nisi v tem ustroju, si ne predstavljaš, da moraš biti ves čas na telefonu in v stiku s svojimi v ZDA, z generalnim menedžerjem, z njegovim pomočnikom, z glavnim oglednikom in trenerji, da moraš ves čas potovati … V bistvu je to 24-urno delo.

Za sabo imate osem sezon Lige NBA. Je bilo najlepše v Charlottu?

Ja, najlepše je bilo res v Charlottu, ker sem dobil veliko priložnosti za igranje. Ta tri leta so nepozabna. Dokazal sem, da lahko igram v najboljši ligi na svetu, a tudi drugje sem se imel lepo. Marsikaj sem se naučil tudi recimo v Indiani, kjer sem večinoma presedel. Moral sem iti čez proces, gledal sem Jermaina O'Neala in Reggieja Millerja, kar pa je tudi kasneje pripomoglo k mojim igram.

Kako pa je torej z Ligo NBA, vemo, da jo že dolga leta podrobno spremljate. Spremljate tudi ekipe, za katere ste igrali, ali ste osredotočeni na Cleveland?

Spremljam, kolikor lahko, ampak sem bolj osredotočen res na Cleveland. Spremljam pa vse. Skušam pogledati čim več naših tekem, da vidim, kdo igra in kdo ne, kakšen slog igramo, kako ekipa funkcionira iz dneva dna, še posebej po tej menjavi, ki smo jo izvedli. Zagotovo nekoliko bolj spremljam tudi Indiano in Charlotte. Vsaka ekipa ima svojo filozofijo in deluje drugače. Vendar pa je pri skavtingu neka skupna nit in ni velikih skrivnosti. Ve se, katere igralce se spremlja, kateri so najboljši in najbolj perspektivni. Potem pa je na oglednikih, da ocenijo, kateri je najboljši oziroma najbolj primeren, da bo najbolj pripomogel njihovi ekipi.

V primeru Clevelanda gre za eno najuspešnejših franšiz zadnjih let. Zagotovo je tudi letos cilj le naslov prvaka.

Celo ekipo in LeBrona Jamesa zanima samo prstan. Če imaš ene najvišjih plač v Ligi NBA, to tudi pride s tem. Vsako leto potem skušaš napasti prstan. V NBA-ju seveda ni enostavno zmagovati in je to velika stvar. Bomo pa videli, kako bo zdaj, ko so pred nami ključni meseci.

Je odgovornost na ogledniku, ki dela za tako močno ekipo, večja, kot pri tistih, ki so slabše, ali je obratno?

Ogledniki ekip, ki so slabše in imajo večje število izborov v prvi ali tudi v drugi rundi, imajo malce večjo odgovornost. Ne, da ne smeš zgrešiti pri igralcu, ampak je dobrodošlo, da izbereš prave, da se ne zmotiš in narediš napake. Na letošnjem naboru imamo ta izbor Brooklyna, ki naj bi bil nekje med šest in osem, odvisno, kako bo z žrebom seveda. Tu, kar se mene tiče, velike umetnosti ni. Z izjemo Luke Dončića, ki je nemogoče, da bi prišel k nam, saj na teh mestih ne bo več na voljo, ni Evropejca, ki bi ga izbrali. V prvi rundi smo izbor menjali z Lakersi in tudi v drugi ga nimamo, tako da drugega Evropejca bi težko izbrali, razen, če seveda pride do kakšne menjave.

Kako ste prišli v stik s Clevelandom in se tako hitro po koncu kariere dogovorili za sodelovanje?

Zgodilo se je v Las Vegasu. Večkrat sem rekel, da sem se poleti vedno udeleževal seminarjev in bil na poletnih ligah. Tako sem ohranjal stike. Na letošnjem seminarju sem spoznal Kobyja Altmana iz Clevelanda. Oni niso imeli človeka na Balkanu. V Evropi imamo sicer še enega Španca iz Malage, vendar so hoteli človeka s tega prostora. Hitro smo se dogovorili in za zdaj vse poteka super.

Ste zadovoljni s Clevelandovo sezono?

Imeli smo kar velika nihanja. Začeli smo dobro, potem je sledil padec in smo se nekako lovili. Odkar smo menjali Kyrieja Irvinga, se nismo povsem ujeli. Ko smo z njegovo menjavo dobili nove igralce pred sezono, se mi zdi, da kemija ni bila prava. Po menjavi smo počasi ujeli ritem, potem smo znova padli, zdaj pa smo ujeli zmagovito serijo. Med sezono smo imeli tudi precej težav s poškodbami. Verjamem, da smo zdaj v pravem času ujeli ritem. S tako miselnostjo gremo v končnico in napadamo naslov prvaka.

Vi ste v dolgoletni karieri v NBA-ju izkusili tudi igranje v končnici. Je to nekaj povsem drugega kot redni del?

Nedvomno. Redni del se ne more primerjati. V vsaki rundi v končnici se intenziteta in kakovost povečujeta. V seriji na sedem zmag zagotovo zmaga najboljša ekipa. Je pa res, da je zdaj ob koncu rednega dela prišlo do kar velikega števila poškodb in te lahko krojijo razplet. Vemo, da ima Golden State precej težav, tudi mi smo imeli, Philadelphia je brez Joela Embiida, Irving je bil operiran … Odvisno bo tudi od zdravstvenega stanja.

Je Golden State, ki brani naslov, klub tem poškodbam vseeno prvi favorit za končno slavje?

Warriorsi so zagotovo v najožjem krogu s Houstonom in z nami. Morda je tu še Boston, če bodo igralci zdravi. Drugih ekip, ki bi bile sposobne iti do konca, pa ne vidim.

Omenili ste Houston. Mislite, da lahko osvojijo prstan in se strinjate, da je James Harden MVP letošnje sezone?

Delam za Cleveland in lahko bi vam naštel razloge, zakaj bi bil LeBron MVP, ampak zagotovo Hardnu ne moremo ničesar vzeti, saj igra na res vrhunski ravni. Houston ima najboljše razmerje zmag in porazov. S prihodom Chrisa Paula in z odličnimi igrami Hardna so zasluženo prvi po rednem delu. Mislim pa, da težko osvojijo naslov. Treba je gledati serijo sedmih tekem in v takšni seriji je Golden State zelo težko premagati. Saj ima tudi Houston dolgo klop, sploh zdaj, ko je dobil še Joa Johnsona, a ima Golden State še daljšo in kakovostnejšo. Če bodo Warriorsi zdravi, se mi zdi, da bo 4:2 za njih. Ne bom rekel, da so korak pred vsemi, vendar so v takšnih serijah zagotovo favoriti.

Glavna tekmeca Clevelanda na Vzhodu sta Toronto in Boston. Sta vas morda s predstavami kaj presenetila?

V bistvu ne ena ne druga ekipa me ne preseneča. Boston ima po mojem mnenju z Bradom Stevensom enega najboljših trenerjev. Imajo dober sistem in odlično delo v klubskih pisarnah. Danny Ainge je mojster in je dobro sestavil ekipo. Imajo ogromno težav s poškodbami. Marcus Smart je izgubljen, prav tako Daniel Theis, za katerega, ko je prišel iz Broseja, verjetno nihče ni računal, da bo igral tako vlogo. Irving ima že dolgo težave s koleni. Pri Bostonu bo veliko odvisno od zdravja. Kar se tiče pa Toronta, je ekipa že nekaj časa skupaj. V DeMarju DeRoznu in Kylu Lowryju imajo dva All Star igralca. Imajo dobrega trenerja, ki se osredotoča na obrambo in defenzivno so res dobri. Mi smo jih sicer dvakrat v zadnjem času premagali. Mislim, da, če pridejo v finale konference, na sedem tekem ne bodo imeli veliko možnosti. Do tja pa brez težav lahko pridejo.

V končnici se je uvrstil Goran Dragić z Miamijem. Kako ste videli njegove igre in kakšne možnosti jim pripisujete?

Gogi me ni presenetil. Vemo, kaj je sposoben. Igral je na vrhunskem nivoju in zaslužil si je povabilo na All Star tekmo. Za fenomenalne igre bi mu ob tej priložnosti rad čestital in mu zaželel veliko sreče v končnici. Je pravi vodja in Miami ima srečo, da ga je dobil v tisti menjavi s Phoenixom. Mislim, da še sploh ni pokazal svojih najboljših iger. Vemo, da se ogromno posveča košarki. Iz Slovenije je pripeljal ljudi, da delajo ves čas z njim. Dela na sebi, svoji igri in telesu, potem pa rezultat ne more izostati. Če bodo naleteli na nas, verjetno ne bodo šli dalje. Vsaj upam, da ne. Če igrajo pa na primer kasneje proti Bostonu ali Torontu, pa zagotovo imajo možnosti za napredovanje. Tako je tudi zdaj proti Philadelphii. Vse ekipe, tudi tiste, ki niso najboljše – Atlanta, Sacramento, Lakersi ... –, so letos premagovale najboljše. To je čar NBA-ja, da vsak lahko premaga vsakega in se nobenega ne sme podcenjevati.

Kot oglednik se osredotočate na mlade igralce. Komu od glavnih favoritov bi vi podelili naziv novinec leta? Donovanu Mitchellu, Benu Simmonsu ali Jaysonu Tatumu?

Vsem trem. Res ne bi mogel izpostaviti enega. Od teh treh, ki ste jih našteli, je vsak res ogromno pripomogel k uspehu svoje ekipe. Mitchell je bil 13. izbor in tu se vidi dober skavting ter dobro draftiranje Utaha, ki že vrsto let slovi po tem, da na naboru ne dela napak. Res je fenomenalen igralec. Tatuma smo videli na Duku in Ainge je z Bostonom naredil pravo potezo. Tudi, če bi zadržali prvi izbor, bi ga vzeli, ampak je bil Ainge pameten in je tako dober v svojem poslu, da je menjal in Philadelphia je izbrala Markella Fultza. Simmons pa je stroj za trojne dvojčke. Je brez meta, a se mu vsi umikajo in še vedno najde možnost, da ima skoraj vsako tekmo trojni dvojček. Je vodja te nove Philadelphie, na katero v končnici tudi ne smemo pozabiti.

Od evropskih najbolj izstopa Lauri Markkanen. Tudi vas spominja na Dirka Nowitzkega? Kako pa ste videli prvo sezono Bogdana Bogdanovića, ki je sicer nekoliko starejši?

Res me. Na Nowitzkega in Kristapsa Porzingisa, saj so to enaki tipi igralca. Presenetil me je, da ga nisem prej poznal. Če pomislimo, da je s Finske in je le eno leto igral na kolidžu v Arizoni, je zagotovo igralce, ki bo še zelo napredoval in bo v naslednjih letih nosilec Chicaga. Kar se tiče Bogdana, me ni presenetil. Vrsto let je igral v Evroligi za enega najboljših trenerjev Željka Obradovića. Sta pa oba v ekipah, ki ne zmagujejo. To je treba vedeti in tako imata možnost, da igrata veliko minut ter se tako razvijata. Morda je tudi to pripomoglo k njunima igrama.

Kot oglednik veliko spremljate mlade igralce. Lani so bile mlajše reprezentančne selekcije zelo neuspešne. Ste od teh, ki jih spremljate, v Sloveniji in v regiji videli kakšnega zanimivega igralca, ki bi bil recimo potencial za Ligo NBA ali Evroligo?

Ko sem bil nazadnje v Novem mestu na mladinskem prvenstvu, če odkrito povem, ni materiala. Razen mogoče Rus Aleksander Šaškov iz Heliosa, sicer pa nisem videl igralca, ki bi recimo lahko nekoč igral Evroligo. Mogoče še David Kralj iz Olimpije, ostali pa res ne. Kar se tiče Balkana, je nekaj zanimivih na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji, vendar še vedno mislim, da take generacije, kot je bila naša, se ne rojevajo na vsake nekaj let. Trenutno zagotovo ni tako, bomo pa videli. Težko je prognozirati za naprej, saj gledamo 16, 17 in 18 let stare fante. Odvisno je, v kakšnem klubu je, kakšnega ima trenerja, podporo … Veliko je faktorjev, ki vplivajo na razvoj, zato je tudi težko oceniti za fante te starosti. Zagotovo material je, kako pa se razvijajo naprej, pa je vprašanje.

Na draft je prijavljen tudi Jusuf Sanon, ki je v tej sezoni prišel k Olimpiji. Direktor kluba Roman Lisac pravi, da so se z njim v Ljubljano vrnili ogledniki Lige NBA. Kakšno je vaše mnenje o njem?

Sanon je zelo zanimiv igralec in Olimpija je naredila pravo potezo, da ga je pripeljala. Mislim, da bi morala pripeljati še nekaj takih perspektivnih evropskih igralcev in proizvajati košarkarje. Kasneje jih nato prodati naprej, kot je včasih Olimpija že delala. Sanon me je pozitivno presenetil z energijo in igro v obrambi. Zagotovo še ni dovršen igralec. Ima še ogromno prostora za napredek, predvsem v napadu. Mora igrati kot organizator igre, torej se mora naučiti, kako voditi ekipo in biti vodja na parketu. Začel je dobro in ni nobena skrivnost, da ga je verjetno že videl v živo v Ljubljani oglednik iz vsake ekipe Lige NBA.

Je to prava pot Olimpije iz krize in da se morda vrne na podobno raven, kjer je že nekoč bila?

Ne le prava, to je edina pot iz krize, v kakršni je bil klub zadnja leta. Po zadnjih izjavah Romana vidimo, da so na ničli in ne dolgujejo več nobenemu. To je ključno in če bo malo več denarja, upam, da ne bodo zaspali na tem in delu z mladimi. Kot sem rekel, morajo proizvajati in še kakšen mlad perspektiven igralec bo prišel, tako kot so takšni igralci hodili nekoč.

Že dolgo pa je v vseh beležkah oglednikov ime Luke Dončića, ki naj bi bil letos eno glavnih imen na naboru.

Nobena skrivnost ni, da bo Luka verjetno med prvimi tremi izbori. Brez veze bi bilo izgubljati besede o njegovi kakovosti in delati hvalospeve, saj vsi vemo, kakšen igralec je in kaj je že do zdaj naredil. 18 je bil star, ko je postal evropski prvak, igra eno glavnih, če ne glavno, vlog v svojem klubu v Evroligi. Kaj naj rečem? Upam, da bo v tem ritmu nadaljeval in da bo take igre pokazal tudi v NBA-ju. Želim mu vse najboljše.

Bi ga Cleveland vzel na naboru, če bi imel to možnost?

O tem ne smem govoriti (smeh, op. a.)

Mislite, da je možnost, da je izbran tudi kot prvi?

Če bi jaz odločal, bi ga zagotovo vzel pod številko ena. Kako pa Američani gledajo na te stvari, pa je malce drugače. Odvisno je tudi, katera ekipa bo izbirala prva, ali bo to Atlanta, Phoenix … Odvisno od žreba, torej kaj ekipe potrebujejo trenutno, 'playa', visokega igralca … Veliko faktorjev bo odločalo.

Na ESPN-u so med drugim zapisali, da gre za najbolj dovršenega evropskega igralca pri teh letih do zdaj. Se strinjate?

Popolnoma se strinjam.

Tilen Jamnik