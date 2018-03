Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Veselje Federice Brignone ob prihodu v cilj je bilo nepopisno. Foto: EPA Švicarki Michelle Gisin se superveleslalomski nastop ni posrečil. Vseeno je v slalomskem delu nadoknadila kar 15 mest, na koncu je bila hitrejša le Brignonejeva, ki je ciljno črto prečkala s prednostjo treh stotink sekunde. Foto: EPA Ana Bucik, ki je odprla kombinacijsko preizkušnjo, je vse možnosti za dober izid izgubila že v prvem delu, superveleslalomu. Foto: EPA VIDEO Kombinacija: Zadnjih 5 na... VIDEO Superveleslalomska vožnja... Dodaj v

Brignonejeva pokvarila švicarsko slavje v Crans Montani

Bucikovi se superveleslalomski nastop ni posrečil

4. marec 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 14:37

Crans Montana - MMC RTV SLO

Italijanka Federica Brignone je dobila kombinacijo za svetovni pokal v Crans Montani. Maruša Ferk je osvojila 15. mesto.

Brignonejeva je tako malce pokvarila vzdušje v mondenem švicarskem smučarskem središču, saj so domači navijači upali na zmago Michelle Gisin, ki je sicer razočarala v superveleslalomskem delu (zasedla je šele 17. mesto), nato pa z izjemno odpeljanim slalomom dolgo vodila, a je na koncu morala za tri stotinke sekunde priznati premoč 27-letnici iz Milana.

Tretje mesto je zasedla Slovakinja Petra Vlhova, ki je za zmagovalko zaostala za devet stotink sekunde, četrta je bila domačinka Wendy Holdener, ki je tudi osvojila kombinacijski kristalni globus.

Ferkova na repu petnajsterice

Od Slovenk sta na tekmi nastopili Maruša Ferk in Ana Bucik. Boljše volje je bila Ferkova, ki je bila po superveleslalomu 20., v slalomskem delu je nato pridobila še pet mest in je tekmo končala kot 15. Bucikovi se superveleslalomski nastop ni povsem posrečil, končala ga je izven trideseterice (34.), po slalomskem delu je ciljno črto prečkala z zaostankom treh sekund in 74 stotink za Brignonejevo. Zasedla je 25. mesto. V kombinacijskem seštevku - štejeta dve tekmi - je Bucikova končala na 5. mestu, Ferkova pa na 13.

Končni vrstni red: 1. F. BRIGNONE ITA 1:46,47 2. M. GISIN ŠVI +0,03 3. P. VLHOVA SLK 0,09 4. W. HOLDENER ŠVI 0,26 5. S. BRUNNER AVT 0,38 6. R. MOWINCKEL NOR 0,43 7. R. KOPP ŠVI 0,64 8. S. GOGGIA ITA 0,73 9. R. HAASER AVT 1,48 10. P. NUFER ŠVI 1,58 ... 15. M. FERK SLO 2,07 25. A. BUCIK SLO 3,74

Vrstni red po superveleslalomu: 1. S. GOGGIA ITA 1:03,70 2. N. DELAGO ITA +0,24 3. R. MOWINCKEL NOR 0,49 4. R. HAASER AVT 0,57 5. S. BRUNNER AVT 0,91 . F. BRIGNONE ITA 0,91 7. W. HOLDENER ŠVI 1,14 8. S. VENIER AVT 1,15 9. J. SCHNARF ITA 1,24 10. C. SCHEYER AVT 1,25 11. R. KOPP ŠVI 1,29 12. P. VLHOVA SLK 1,31 ... 17. M. GISIN ŠVI 1,53 20. M. FERK SLO 1,57 34. A. BUCIK SLO 2,54

Skupni vrstni red (33/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.513 2. W. HOLDENER ŠVI 952 3. P. VLHOVA SLK 814 4. T. WEIRATHER LIE 797 5. S. GOGGIA ITA 778 6. V. REBENSBURG NEM 767 7. M. GISIN ŠVI 749 8. F. BRIGNONE ITA 717 9. R. MOWINCKEL NOR 715 10. L. GUT ŠVI 679 ... 39. A. DREV SLO 176 45. A. BUCIK SLO 158 50. M. HROVAT SLO 145 51. T. ROBNIK SLO 144 55. M. FERK SLO 123 Kombinacija (2/2): 1. W. HOLDENER ŠVI 150 2. M. GISIN ŠVI 109 3. F. BRIGNONE ITA 100 4. M. BASSINO ITA 88 5. A. BUCIK SLO 66 6. R. SIEBENHOFER AVT 65 7. P. VLHOVA SLK 60 8. N. IGNJATOVIĆ SRB 60 9. D. FEIERABEND ŠVI 55 10. L. VONN ZDA 50 ... 13. M. FERK SLO 42

M. R., M. L.