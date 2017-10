Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mike Thorne bo okrepil igro Heliosa pod obročema. Foto: Gašper Papež Dodaj v

Brodnik in Američan Thorne okrepila Helios

Debitirala bosta v soboto proti Hopsom

30. oktober 2017 ob 20:37

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji domžalskega Heliosa so dobili dve novi okrepitvi. Ekipi sta se pridružila 24-letni Američan Mike Thorne in leto starejši Jaka Brodnik.

Thorne je 208 cm visok košarkar, ki je lani nastopal za univerzo Illinois v ZDA. Helios Sunsi so njegov prvi stik z evropsko košarko. 203 cm visoki Brodnik lahko igra na položaju krila ali krilnega centra, nazadnje je nastopal za Tajfun, pred tem pa v Sloveniji še za Zlatorog in Olimpijo. Lani je v Šentjurju dosegal 8,5 točke in 2,3 skoka na tekmo.

"Vesel sem, da sem se pridružil Heliosu. Pogoji za delo so v Domžalah odlični, tudi klima na treningih in v klubu je dobra, čas je le še, da krivuljo rezultatov obrnemo navzgor. Verjamem, da nam bo to kmalu tudi uspelo. Prvo priložnost imamo že to soboto proti Hopsom, vabim pa vse ljubitelje domžalske košarke, da nas pridejo podpret v čim večjem številu," je dejal Brodnik.

Oba košarkarja bosta trenerju Jovanu Beaderju na voljo že v soboto, ko v Domžale prihajajo Hopsi iz Polzele.

A. G.