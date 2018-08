Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Bruno Labbadia je trener Wolfsburga od 20. februarja letos. Foto: EPA Dodaj v

Bruno Labbadia

Disciplinska kazen: pomivanje posode!

22. avgust 2018 ob 15:24

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Včasih je učinkoviteje, če morajo igralci pomivati posodo ali pospravljati za našimi kosili.

Ali če morajo skupaj s tehnikom pripravljati in razdeljevati drese za trening, jih pospraviti, sortirati in tako dalje. To zanje ni zabavno – le za osebje je!

Nemški nogometni prvoligaš Wolfsburg se je domislil zanimivega kaznovanja v primeru, da bi njegovi nogometaši storili kakšen, večinoma disciplinski prekršek. Iz klubskega vodstva so sporočili, da lahko igralca namesto denarne kazni doleti tudi pomivanje posode po ekipnih kosilih. Trener Bruno Labbadia je za današnjo izdajo Sport Bilda dejal, da v klubu iščejo različne načine opominjanja, ne le denarnih kazni, saj naj te ne bi imele pravega vzgojnega učinka. Labbadia je dodal, da so v preteklih tednih skupaj z igralci dorekli kodeks obnašanja, ki vključuje spoštovanje, uporabo prenosnih telefonov in splošen red; Bild, STA

