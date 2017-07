Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Miha Brus se je odločil, da bo vsaj še eno leto igral na Jesenicah. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brus prestavil konec kariere, tudi Bašič v Podmežakli

Clark Saunders novi vratar Jesenic

31. julij 2017 ob 15:07

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Jesenic so začeli priprave na novo sezono. Rdeči dres bo še eno sezono nosil tudi Miha Brus, iz Kanade pa prihaja prva tuja okrepitev železarjev.

Pri državnih prvakih bo branil Kanadčan Clark Saunders, ki se bo ekipi pridružil do konca tega tedna. 1,88 m visoki in 100 kg težki vratar je v prejšnji sezoni z ekipo Colorado Eagles (kot prvi vratar moštva) osvojil Kellyjev pokal, ki ga prejme ekipa, ki osvoji ligo ECHL.

Kanadčan, ki bo 9. septembra dopolnil 28 let, je odigral nekaj tekem tudi v višji ligi AHL, kjer je bil član ekipe San Jose Barracuda.

30-letni kapetan Jesenic Miha Brus se je medtem odločil, da ostane na Jesenicah: "Zagotovo je bila letos odločitev najtežja do zdaj, saj sem se spogledoval tudi s koncem hokejske poti. Odločil sem se, da odigram vsaj še eno sezono. Verjamem, da je bila odločitev pravilna. Sem motiviran, uživam v hokeju in mislim, da je pred mano dobra sezona," je za spletno stran jeseniških prvakov povedal Brus.

Trener Glavič privabil tudi Bašiča

Luka Bašič je februarja leta 2013 v Vojensu kot član slovenske reprezentance risom pomagal do zgodovinske prve uvrstitve na olimpijske igre. Maja istega leta je bil član izbrane vrste na SP-ju elitne divizije v Stockholmu. 27-letni krilni napadalec je novi član državnih prvakov.

"Gaber Glavič je tisti, ki me je prvi poklical in mi predstavil projekt. Potem sva se tudi dokaj hitro dogovorila glede sodelovanja. Želel sem si vrniti nazaj v Slovenijo in želja je bila obojestranska," je pojasnil Bašič.

T. O.