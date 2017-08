Bubka edini s pol ducata zlatih medalj

18. avgust 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sergej Bubka je bil serijski zmagovalec v skoku ob palici, na svetovnih prvenstvih je tako sploh edini atlet, ki je v isti disciplini osvojil šest zlatih medalj.

Po koncu svetovnega prvenstva v atletiki odgovarjamo na še zadnji vaši vprašanji o tem dogodku. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.008. Usain Bolt in Allyson Felix sta najuspešnejša atleta v zgodovini svetovnih prvenstev, a nastopata v več disciplinah. Kakšna je lestvica uspešnosti atletov, če upoštevamo zgolj eno disciplino?

Največ zlatih medalj na svetovnih prvenstvih imata res omenjena atleta, tako Bolt kot Felixova imata namreč kar po 11 zlatih medalj, Jamajčan jih je osvajal v treh disciplinah, Američanka pa v štirih. Ko upoštevamo le merilo ene discipline, je v moški konkurenci najuspešnejši Sergej Bubka, ki je bil v skoku ob palici zlat kar šestkrat. Ukrajinec je del kariere tekmoval v času, ko so bila svetovna prvenstva le na štiri leta. Če bi tako obstajali prvenstvi v letih 1985 in 1987, bi imel tako lahko celo osem zlatih medalj (v tistem času je bil tako rekoč nepremagljiv).

V spodnji tabeli so vsi atleti, ki so v eni (posamični) disciplini osvojili vsaj po štiri zlate medalje.

Atlet Disciplina Z-S-B Sergej Bubka palica 6-0-0 Lars Riedel disk 5-0-1 Ezekiel Kemboi 3.000 m ov. 4-3-0 Haile Gebrselassie 10.000 m 4-1-1 Usain Bolt 200 m 4-1-0 Hicham El Guerrouj 1.500 m 4-1-0 Allen Johnson 100 m ovire 4-0-1 Dwight Phillips daljina 4-0-1 Michael Johnson 400 m 4-0-0 Kenenisa Bekele 10.000 m 4-0-0 Ivan Pedroso daljina 4-0-0



Opomba: V stolpcu Z-S-B je število zlatih, srebrnih in bronastih medalj.

V ženski konkurenci je rekordno število zlatih medalj štiri - v Londonu se je suvalki krogle Valerie Adams pridružila zmagovalka skoka v daljino Brittney Reese.

Atlet Disciplina Z-S-B Valerie Adams krogla 4-1-0 Brittney Reese daljina 4-0-0 Maria Mutola 800 m 3-1-2 Tiruneš Dibaba 10.000 m 3-1-0 Gail Devers 100 m ovire 3-1-0 Yipsi Moreno kladivo 3-1-0 Anita Wlodarczyk kladivo 3-1-0 Allyson Felix 200 m 3-0-1 Jelena Isinbajeva palica 3-0-1



1.009. Zanima me še, kateri tekmovalec ima najdaljši razpon od prve in zadnje zlate medalje v isti disciplini?

To je prav tako Sergej Bubka, ki je slavil na prvih šestih svetovnih prvenstvih, to je bilo v razmiku 14 let (1983-1997). V spodnji tabeli so vsi atleti (tako moški kot ženske), ki imajo ta razpon dolg vsaj eno desetletje.

Atlet(inja) Disciplina Razpon Sergej Bubka palica 14 Justin Gatlin 100 m 12 Lars Riedel disk 10 Maria Mutola 800 m 10 Barbora Špotakova kopje 10 Heike Drechsler daljina 10 Tianna Bartoletta daljina 10

