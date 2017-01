Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dražen bubnić je dosegel kar 33 točk. S tem je izenačil rekord sezone po številu točk (Duda Sanadze, Sixt Primorska), statistični indeks 35 pa je drugi najvišji v sezoni. Rekord ima še naprej Jakob Čebašek (Hopsi, 38). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bubnićevih 33 točk za visoko zmago Olimpije nad Portorožem

10. zmaga za Union Olimpijo

11. januar 2017 ob 22:09

Portorož - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so v 14. krogu državnega prvenstva v košarki v gosteh zanesljivo ugnali Portorož (65:93).

Pri Ljubljančanih je imel izjemen strelski večer Dražen Bubnić, ki je dosegel kar 33 točk (10:11 za dve, 4:5 za 3 točke), ob tem pa je ujel še sedem odbitih žog.

Neusmiljen do svojih nekdanjih soigralcev je bil tudi Jan Barbarič, ki je dosegel trojni dvojček - dosegel je 14 točk, ujel je 10 odbitih žog, 10-krat je uspešno podajal, povrhu vsega pa je še ukradel pet žog.

Portorož, ki se v zadnjih tednih zaradi finančnih težav spopada z odhodom igralcev, se je z Ljubljančani uspešno kosal v uvodnih minutah. Prvo četrtino je Olimpija po zaslugi Bubnića, ki je v tem delu dosegel 14 točk, končala z naskokom osmih točk (13:21). V drugem polčasu so gostje naredili delni izid 5:0, Portorožani so se težko borili z višjimi in močnejšimi nasprotniki, tako da je razlika ob polčasu znašala 17 točk (27:44).

Tretjo četrtino je Olimpija dobila le za točko, a so v zadnji četrtini razliko spet povišali. Olimpija je na koncu kljub dobremu odporu mladih in neizkušenih Portorožanov zasluženo slavila.

14. krog:

PORTOROŽ - UNION OLIMPIJA

65:93 (13:21, 14:23, 22:23, 16:26)

Škerbec 21, Radanovič in Rogelja 12; Bubnić 33, Hrovat 16, Barbarič 14 (10 skokov in 10 podaj), Janković 11.

Petek ob 17.30:

KRKA - LTH CASTINGS

Ob 18.45:

TAJFUN - ZLATOROG LAŠKO



Sobota ob 19.00:

HELIOS SUNS - ŠENČUR GGD

TERME OLIMIA - HOPSI POLZELA

ROGAŠKA - SIXT PRIMORSKA

Preložena tekma:

TERME OLIMIA - LTH CASTINGS

84:76 (16:22, 25:14, 18:22, 25:18)

Strnad 21, Štruc 18, Cerkovnik 17; Robbins Jr. 28, Rebec 20.

Lestvica: ZLATOROG 13 11 2 24 UNION OLIMPIJA 14 10 4 24 KRKA 13 10 3 23 ROGAŠKA 13 9 4 22 HOPSI POLZELA 13 8 5 21 SIXT PRIMORSKA 13 8 5 21 HELIOS SUNS 12 7 5 19 ŠENČUR GGD 13 5 8 18 TAJFUN 12 6 6 18 TERME OLIMIA PODČETRTEK 13 2 11 15 PORTOROŽ 14 1 13 15 LTH CASTINGS 13 1 12 14

D. S.