Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je v slalomskem seštevku na enajstem mestu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bucikova edina slovenska predstavnica na paralelnem slalomu

Gutova načrtuje vrnitev na SP-ju v St. Moritzu

30. januar 2017 ob 18:31

Stockholm - MMC RTV SLO

V torek bo v Stockholmu na sporedu zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju, na paralelnem slalomu bo slovenske barve zastopala Ana Bucik.

Na tekmi bosta tudi vodilna v svetovnem pokalu Avstrijec Marcel Hirscher in Američanka Mikaela Shiffrin, nastop pa je že v nedeljo odpovedala Švicarka Lara Gut.

"Tako vsekakor nisem mislila končati konca tedna. Led bo moj najboljši prijatelj naslednje dni. Izpustila bom paralelno tekmo. Vrnila se bom pravočasno in načrtujem nastop na svetovnem prvenstvu," je pojasnila Gutova, ki je navdušeno pospremila tudi zmago rojaka Rogerja Federerja v Melbournu.

Tekmo boste lahko v prenosu spremljali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju od 17.00 naprej.

Seznam udeležencev:

Moški: Marcel Hirscher (Avt), Henrik Kristoffersen (Nor), Manfred Mölgg (Ita), Linus Strasser (Nem), Aleksander Horošilov (Rus), Dave Ryding (VBr), Daniel Yule (Švi), Stefano Gross (Ita), Michael Matt (Avt), Alexis Pinturault (Fra), Julien Lizeroux (Fra), Mattias Hargin (Šve), Jonathan Nordbotten (Nor), Giuliano Razzoli (Ita), Aleksander Aamodt Kilde (Nor), Sebastian-Foss Solevaag (Nor)

Ženske: Mikaela Shiffrin (ZDA), Veronika Velez Zuzulova (Slk), Wendy Holdener (Švi), Frida Hansdotter (Šve), Šarka Strachova (Češ), Nina Löseth (Nor), Petra Vlhova (Slk), Bernadette Schild (Avt), Marie-Michele Gagnon (Kan), Melanie Meillard (Švi), Resi Stiegler (ZDA), Katharina Truppe (Avt), Denise Feierabend (Švi), Ana Bucik (Slo), Chiara Costazza (Ita), Adeline Baud Mugnier (Fra).