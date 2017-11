Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je v svetovnem pokalu dobila že 25 slalomov. Foto: Reuters Dodaj v

Bucikova želi že na uvodnem slalomu narediti korak naprej

Shiffrinova v vlogi favoritinje

10. november 2017 ob 19:23

Levi - MMC RTV SLO

V soboto bo v Leviju na sporedu prvi ženski slalom v letošnji sezoni. Tretjo zmago na Finskem bo lovila slalomska kraljica Mikaela Shiffrin, glavna slovenska adutinja bo Ana Bucik s številko 13.

Slovenska ženska smučarska reprezentanca je pet dni trenirala na tem finskem prizorišču. Dekleta so se pripravljala tudi s Shiffrinovo in Slovakinjo Petro Vlhovo.

Bucikova je v lanski zimi osvojila 15. mesto v slalomskem seštevku, zbrala je 139 točk. Uvodno preizkušnjo nove sezone bo začela v prvi jakostni skupini. Maruša Ferk bo imela številko 25, Klara Livk 49, Meta Hrovat pa 59.

"Štartna številka je v primerjavi z lansko sezono veliko boljša. Zdaj ni več prebijanja v osprednje, ampak je treba zadržati ta položaj. Upam, da bom naredila še korak naprej," je pred uvodnim slalomom pojasnila Bucikova.

Slovenske smučarke so v olimpijsko zimo štartale zelo dobro. Tina Robnik je navdušila z 9. mestom na uvodnem veleslalomu, točke je osvojila tudi Hrovatova.

Prva vožnja v Leviju bo ob 10.00, druga pa ob 13.00. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Štartna lista: 1 F. HANSDOTTER ŠVE 2 N. HAVER LOESETH NOR 3 M. SHIFFRIN ZDA 4 W. HOLDENER ŠVI 5 E. WICKSTRÖM ŠVE 6 B. SCHILD AVT 7 P. VLHOVA SLK 8 K. TRUPPE AVT 9 C. COSTAZZA ITA 10 I. CURTONI ITA 11 R. STIEGLER ZDA 12 M. SKJOELD NOR 13 A. BUCIK SLO 14 M. MEILLARD ŠVI 15 M. GISIN ŠVI ... 25 M. FERK SLO 49 K. LIVK SLO 59 M. HROVAT SLO

A. G.