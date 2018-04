Budućnost v "kotlu" Moraće do krstnega naslova

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stari znanec s slovenskih košarkarskih igrišč Aleksandar Džikić je Budućnost popeljal do zmage v Ligi ABA. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Budućnost po napeti končnici blizu naslova v Ligi ABA Dodaj v

14. april 2018 ob 23:31

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so prvič postali prvaki Lige ABA, potem ko so s 77:73 premagali Crveno zvezdo in finalno serijo dobili s 3:1. Podgoričani so si s tem priigrali tudi nastopanje v Evroligi v naslednji sezoni.

V dramatični končnici pred 6.000 navijači v dvorani Moraća sta Alen Omić z zabijanjem in Ognjen Dobrić s trojko poskrbela, da je Crvena zvezda 1:43 pred koncem povedla s 70:68. Po minuti odmora na zahtevo domačega trenerja Aleksandra Džikića je Filip Barović s prostih metov izenačil na 70:70.

Odločilne točke Nikole Ivanovića

"Zvezdaši" so nato zapravili napad oziroma je Nikola Ivanović prestregel podajo Taylorja Rochestieja in položil žogo za 72:70. Ivanović je po novem zapravljenem napadu Zvezde pol minute pred koncem prek Omića zadel še za 74:70. Beograjčani so vzeli minuto odmora, po kateri je Dylan Ennis zgrešil trojko, nato pa sta Kyle Gibson in Nikola Ivanović zapečatila usodo gostov s črte prostih metov.

Prvi strelec tekme je bil Nemanja Gordić (18), ki je postal tudi MVP finala. Omić je za Beograjčane prispeval 12 točk, ki jim je dodal še 10 skokov.

V naslednji sezoni bosta v Ligi ABA igrala dva slovenska kluba: Petrol Olimpija in Krka.

LIGA ABA



FINALE



Četrta tekma:

BUDUĆNOST - Crvena zvezda 3:1

77:73 (22:15, 14:23, 24:19, 17:16)

Gordić 18, Ivanović 17, Barović 14; Rochestie 14, Omić 12 (4/10) in 10 skokov v 30 minutah, Dobrić in Feldeine po 11.

A. V.