Bukarešta: Polona Hercog zanesljivo med štiri

V soboto polfinale s Sevastovo

21. julij 2018 ob 08:19

Teniška igralka Polona Hercog se je na turnirju v Bukarešti uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je bila s 6:3 in 6:1 suvereno boljša od Tunizijke Ons Jabeur.

Tunizijka je v petek v Romuniji odigrala dva dvoboja, saj je morala najprej opraviti še z osmino finala, kjer je bila s 6:2 in 6:2 boljša od Rusinje Vere Zvonareve. V večernem obračunu pa nato ni bila kos najboljši slovenski igralki, sicer osmi nosilki turnirja, ki se je med štiri najboljše uvrstila po uri in sedmih minutah.

V tretji igri prvega niza je Hercogovi uspel brejk, a ji je nasprotnica že v naslednji igri odvzela začetni udarec in izenačila. Nato je Mariborčanka odgovorila z odvzemom servisa in zatem povedla s 4:2. V deveti igri si je z odvzemom začetnega udarca priigrala zmago v nizu. V nadaljevanju je popolnoma zagospodarila. Po izenačenju na 1:1 je dobila naslednjih pet iger. V četrti in šesti igri ji je uspel brejk, v odločilni sedmi pa na svoj začetni udarec ni izgubila nobene točke.

V polfinalu se bo pomerila z Latvijko Anastasijo Sevastovo, ki je prva nosilka turnirja. V četrtfinalu je bila ta boljša od domače igralke Sorane Cirstee (3:6, 6:3, 6:2).

MEDNARODNI TURNIR WTA, BUKAREŠTA

(250.000 am. dolarjev, pesek)



Četrtfinale:

SEVASTOVA (LAT/1) - CIRSTEA (ROM/5)

3:6, 6:3, 6:2



HERCOG (SLO/8) - JABEUR (TUN)

6:3, 6:1



MARTIĆ (HRV/4) - SIEGEMUND (NEM)

7:5, 4:6, 6:4



BUZARNESCU (ROM/2) - VANG (KIT)

7:6, 6:3

