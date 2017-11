Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Krimovke so si že pred tekmo zagotovile napredovanje v drugi del Lige prvakinj. Kljub temu bi jim kakšna dodatna točka prišla še kako prav. Foto: www.alesfevzer.com Aneta Benko je bila s sedmimi goli najboljša strelka Krima. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Krimovke lovijo točke za drugi del Krimovke z zmago nad Gdynio v drugi del Dodaj v

Bukarešta tudi na Kodeljevem strla Krim

V zadnjem krogu krimovke gostujejo na Danskem

11. november 2017 ob 15:32,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so morale v 5. krogu Lige prvakinj priznati premoč Bukarešti, ki je na Kodeljevem zmagala s 33:30.

Krimovke so slabo začele tekmo, saj so gostje povedle s 3:0. Tudi v nadaljevanju je bila favorizirana Bukarešta boljša, vseskozi je imela zadetek ali dva prednosti. Polčas se je končal s 16:17.

Krimovke so na začetku drugega dela povedle z 18:17, nato pa nekaj časa držale korak z gostjami. Tjaša Stanko je v 38. minuti izenačila na 21:21, a so nato Romunke naredile delni izid 4:0 za vodstvo s 25:21 v 45. minuti. Malo pozneje je prednost narasla celo na šest golov. Pri Romunkah sta bili neustavljivi Cristina Neagu in Amanda Kurtović, tako da je že precej pred koncem postalo jasno, da bo Bukarešta na Kodeljevem osvojila obe točki.

Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Tekma se igra 60 minut. Dobro smo jo odprli, samo kaj, ko nismo zadeli gola. Toliko kredita proti taki ekipi nimaš. Če bi prej prišli na dva, tri gole razlike, bi bila tekma dlje časa negotova. To je Bukarešta, to je resna stvar. Malo nam je danes manjkal vratarski delež, vsaj v prvem polčasu. Sicer pa dobra predstava, če bi želeli premagati Bukarešto, bi morali biti kakšen odstotek boljši."

Nina Zulić, igralka Krima Mercatorja: "S prikazano igro sem zadovoljna, nisem pa zadovoljna, ker nismo zmagale. Vsako tekmo gremo na zmago, želimo si čim več točk prenesti v drugi del. V drugem polčasu so naredile niz, nismo se mogle približati, na koncu pa je rezultat, kakršen je."



Krim bo v zadnjem krogu, v nedeljo, 19. novembra, gostoval na Danskem.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ



5. KROG, skupina A



KRIM MERCATOR - CSM BUKAREŠTA

30:33 (16:17)

Krim Mercator: Benko 7 (1), Abina, Barič 1, Beganović, Stanko 6, Marinček, Omoregie 5, Zulić 2 (1), Koren 5 (1), Pandžić, Gregorc, Adler, Tsakalou 2, Amon, Perederij 2, Despotović.

Bukarešta: Udristoiu 1, Frafjord 3, Gullden 4 (1), Curea 5, Neagu 9 (1), Jacobsen, Jorgensen 1, Ayglon Saurina, Iordache, Bazaliu 1, Manea 4, Kurtović 5, Ungureanu, Hagman, Grubišić.

Sedemmetrovke: 3/6; 2/2

Izključitve: 4 min; 10 min

VISTAL GDYNIA - NYKÖBING FALSTER

28:36 (10:15)

Vrstni red: Bukarešta 8, Krim in Nyköbing 6, Gdynia brez točk.



Skupina B:

BREST - ROSTOV DON 23:29 (14:15)

MIDTJYLLAND - GYÖR 24:27 (12:14)

Vrstni red: Györ 8, Midtjylland in Rostov 6, Brest brez točk.



Skupina C:

FERENCVAROS - VARDAR 28:29 (12:16)

Nedelja:

THÜRINGER - LARVIK



Vrstni red: Vardar 10, Ferencvaroš 6, Thüringer 2, Larvik brez točk.



Skupina D:

KRISTIANSAND - METZ 22:25 (11:12)

Nedelja:

BIETIGHEIM - BUDUČNOST

Vrstni red: Metz 8, Budućnost in Bietigheim 4, Kristiansand 2 točki.

