C. Ronaldo glasoval za Balea, Messi za Suareza

Za Katanca najboljši Messi, za Cesarja CR7

10. januar 2017 ob 13:18

Ljubljana/Zürich - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je v ponedeljek na prireditvi Fife v Zürichu postal najboljši nogometaš preteklega leta. Portugalec je svoje glasove oddal klubskim soigralcem. Enako je storil Lionel Messi.

CR7 je v izboru, kjer so šteli glasovi kapetanov nacionalnih reprezentanc, selektorjev in trenerjev ter spletno glasovanje navijačev in novinarjev, prejel 34,54 odstotka vseh glasov, Messi 26,42. Na tretje mesto se je uvrstil francoski napadalec Antoine Griezmann (7,5 odstotka).



CR7 je v glasovanju, kjer prva izbira prinaša pet, druga tri in tretja eno točko, svoje glasove oddal Garethu Baleu, Luki Modriću ter Sergiu Ramosu, medtem ko se je Messi odločil za Luisa Suareza, Neymarja in Andresa Iniesto.

Kapetan angleške reprezentance Wayne Rooney je svoje glasove namenil Ronaldu, Suarezu in reprezentančnemu kolegu Jamieju Vardyju, nemški kapetan Manuel Neuer Toniju Kroosu, Mesutu Özilu in Robertu Lewandowskemu, hrvaški kapetan Modrić Ronaldu, Messiju in Baleu, španski kapetan Ramos pa Ronaldu, Messiju in Iniesti.

Angleški selektor Gareth Southgate je Messija izpustil, svoje glasove je namenil Ronaldu, Griezmannu in N'Golu Kanteju, nemški selektor Joachim Löw se je odločil za povsem nemško trojko (Kroos, Özil, Neuer), španski selektor Julen Lopetegui je izbral Messija, Ronalda in Ramosa.

Pa poglejmo, kako so glasovali slovenski selektor Srečko Katanec, kapetan reprezentance Boštjan Cesar in slovenski predstavnik sedme sile Denis Sabadin iz Primorskih novic. Katanec se je odločil za Messija, Ronalda in Balea, Cesar za Ronalda, Griezmanna in Ramosa, Sabadin pa je glasoval za Ronalda, Neuerja in Paula Pogbaja.

M. L.