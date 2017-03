Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gary Cahill je bil v končnici tekme junak Chelseaja. Foto: Reuters Gleženj Alexisa Sancheza je zdržal do 78. minute. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cahill v 87. minuti zadel za nove tri točke Chelseaja

Leicester pod Shakespearjem slavil četrtič zapored

18. marec 2017 ob 22:09

Stoke-on-Trent - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so v 29. krogu Premier lige storili še en korak proti osvojitvi naslova prvaka. V gosteh so z 1:2 premagali Stoke City.

Zmagoviti zadetek je v 87. minuti dosegel Gary Cahill. Londončani niso mogli računati na poškodovanega Edena Hazarda. Po napaki vratarja Leeja Granta so povedli v 13. minuti z golom Williana, v 38. minuti pa je z 11-metrovke izenačil Jon Walters, ki ga je v kazenskem prostoru podrl Cahill. Angleški reprezentant se je nato odkupil v končnici tekme.

Nov poraz Arsenala

Arsenal je doživel že tretji zaporedni ligaški poraz v gosteh s 3:1. Po Chelseaju in Liverpoolu ga je porazil še West Bromwich. Za 1:0 in 3:1 je po strelih iz kota dvakrat z glavo zadel Craig Dawson. Skupno so topničarji izgubili četrtič na zadnjih petih tekmah v Premier ligi.

Alexis Sanchez, ki je v 15. minuti izenačil na 1:1, je odšel z igrišča četrt ure pred koncem tekme. Že v prvem polčasu si je ob dvoboju z Jamesom McCleanom poškodoval gleženj, a je stisnil zobe. Poškodba kljub temu ni nedolžna in Čilencu zdaj grozi, da ne bo mogel igrati na bližnjih reprezentančnih tekmah proti Argentini in Venezueli.

Pod vodstvom novega trenerja Craiga Shakespearja še naprej odlično igra Leicester. V gosteh je bil z 2:3 boljši od West Hama in dobil že četrto tekmo zapored.

Najbližji zasledovalci Chelseaja bodo igrali v nedeljo, v Manchestru bo City gostil Liverpool.

29. krog:

BOURNEMOUTH - SWANSEA 2:0 (1:0)

Mawson 31./ag, Afobe 72.

WEST BROMWICH - ARSENAL 3:1 (1:1)

Dawson 12., 75., Robson-Kanu 55.; Sanchez 15.



CRYSTAL PALACE - WATFORD 1:0 (0:0)

Deeney 68./ag

EVERTON - HULL CITY 4:0 (1:0)

Calvert-Lewin 9., Valencia 78., Lukaku 91., 94.

RK: Huddlestone 73./Hull City

STOKE CITY - CHELSEA 1:2 (1:1)

Walters 38./11-m; Willian 13., Cahill 87.

RK: Bardsley 95./Stoke City



SUNDERLAND - BURNLEY 0:0

WEST HAM - LEICESTER 2:3 (1:3)

Lanzini 20., Ayew 63.; Mahrez 5., Huth 7., Vardy 38.

Nedelja ob 13.00:

MIDDLESBROUGH - MAN. UNITED

Ob 15.15:

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON



Ob 17.30:

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL

Lestvica:

CHELSEA 28 22 3 3 59:21 69 TOTTENHAM 27 16 8 3 53:20 56 MANCHESTER CITY 27 17 5 5 53:29 56 LIVERPOOL 28 16 7 5 60:35 55 ARSENAL 27 15 5 7 56:34 50 EVERTON 29 14 8 7 51:30 50 MANCHESTER UTD. 26 13 10 3 39:22 49 WEST BROMWICH 29 12 7 10 39:38 43 STOKE CITY 29 9 9 11 33:42 36 SOUTHAMPTON 26 9 6 11 32:34 33 BOURNEMOUTH 29 9 6 14 42:54 33 WEST HAM 29 9 6 14 40:52 33 BURNLEY 29 9 5 15 31:42 32 WATFORD 28 8 7 13 33:48 31 LEICESTER 28 8 6 14 33:47 30 CRYSTAL PALACE 28 8 4 16 36:46 28 SWANSEA 29 8 3 18 36:63 27 HULL CITY 29 6 6 17 26:58 24 MIDDLESBROUGH 27 4 10 13 19:30 22 SUNDERLAND 28 5 5 18 24:50 20

