Tim Gajser je lani v Katarju zmagal, letos je osvojil drugo mesto. Foto: Hondaproracing.com Z vikendom sem kar zadovoljen. V zadnjih krogih sem izgubil nekaj moči in koncentracije. Naslednji vikend bo nova priložnost, veselim se nove dirke. Zahvaljujem se svoji družini in ekipi ter navijačem v Sloveniji. Tim Gajser Gajser je moral v končnici druge vožnje priznati premoč izjemno hitremu Antoniu Cairoliju. Foto: Hondaproracing.com

Cairoli prevelik zalogaj za Gajserja

Gajser po prvi vožnji tretji, drugo končal na drugem mestu

25. februar 2017 ob 17:24,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 20:12

Lusail - MMC RTV SLO

Motokrosist Antonio Cairoli je dobil uvodno dirko za VN Katarja v razredu MXGP. Italijan je dobil obe vožnji. Tim Gajser je dirko sklenil na drugem mestu.

Aktualni svetovni prvak Tim Gajser je prvo vožnjo končal na tretjem mestu, pred njim sta bila le Cairoli in Belgijec Clement Desaille. V drugi vožnji je Gajser nato dolgo časa vodil, v dodatnih dveh krogih pa je moral Cairoliju, ki je odpeljal izjemno hitre zadnje kroge, priznati premoč, končal jo je na drugem mestu.

Gajser je obrambo naslova v letošnji sezoni v petek sicer začel z najboljšim kvalifikacijskim dosežkom, tako da si je lahko kot prvi izbiral štartni položaj na umetno narejeni progi v Lusailu.

Bobrišev Gajserju zaprl pot

Na dirki je v prvi vožnji suvereno zmagal Cairoli, ki je že na pripravljalnih dirkah dokazal, da je v vrhunski formi. Gajser ni začel najhitreje. Najprej je bil na tretjem mestu, njegov sotekmovalec pri Hondi, Rus Jevgenij Bobrišev, pa mu je zaprl pot, tako da je Gajser nadaljeval na četrtem mestu. Z Bobriševim in Desallom so se udarili za najvišja mesta, Cairoli pa se je medtem odpeljal daleč naprej in je bil praktično neulovljiv. Tik pred koncem prve vožnje je Gajserju le uspel preboj naprej in končal je na tretjem mestu.

Cairoli na koncu do zmage

Druga vožnja je bila še bolj razburljiva. Gajser je takoj na začetku prevzel vodstvo, sledila sta mu Francoz Romain Febvre in Cairoli, ki se je prebil na drugo mesto in se je edini uspel približati slovenskemu šampionu. Oba vodilna sta si privozila nekaj sekund prednosti pred zasledovalci, ki so zaostali skoraj dvajset sekund. V prvi polovici dirke je Cairoli skušal premagati Gajserja, vendar se Makolčan ni dal in je celo povišal tempo. Sledila je končnica za dobre živce, saj je Italijan naenkrat ujel Gajserja, ga dva kroga pred koncem po hudi borbi celo prehitel in še enkrat zmagal.

Gajser: Naslednji vikend bo nova priložnost

V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo ima Cairoli vseh 50 točk, Gajser je drugi z 42 točkami, tretji pa Desalle s 40 točkami. "Zadnje dni sem imel nekaj želodčnih težav in danes je prvi dan, ko se počutim bolje. Zelo sem zadovoljen z današnjo zmago," je zadovoljno razlagal Cairoli. Gajser, ki mu je prehlad pobral nekaj moči, pa je povedal: "Z vikendom sem kar zadovoljen. V zadnjih krogih sem izgubil nekaj moči in koncentracije. Naslednji vikend bo nova priložnost, veselim se nove dirke. Zahvaljujem se svoji družini in ekipi ter navijačem v Sloveniji."

Sezona se bo z drugo dirko nadaljevala že naslednji teden, prizorišče pa bo novo v karavani, Pangkal Pinang v Indoneziji.

A. V., M. L.