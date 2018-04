Čakarun z dvojnim dvojčkom tigre popeljal do zmage

Krka zapravila prednost 14 točk

14. april 2018 ob 21:28

Koper - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Sixta Primorske so se nekoliko maščevali Krki za poraz v velikem finalu Lige ABA 2 in v državnem prvenstvu zmagali s 76:73, čeprav je sredi tretje četrtine Krka vodila za 14.

Marjan Čakarun je bil z dvojnim dvojčkom (25 točk in 10 skokov) najboljši igralec dvoboja v Bonifiki, ki je prinesel velik preobrat. Krka je namreč na polovici tretje četrtine vodila s 36:50, toda nato izgubljala žoge, Koprčani pa so s protinapadi polnili njihov koš in povedli z 68:63. V tem nizu je pomembno vlogo odigral Alen Hodžić.

V 38. minuti je Krka s polaganjem Žige Dimca izenačila na 70. Naslednje štiri točke je dosegel Matic Rebec, 23 sekund pred koncem pa je s prostima metoma zmago potrdil Čakarun. Domen Bratož je sicer Krki vlil upanje (trikrat je bil uspešen s črte prostih metov), a izenačenja in podaljška novomeški ekipi ni uspelo izsiliti.

Popadić zadel trojko za zmago Šentjurja

Šentjur je tesno ugnal Helios (75:74), s čimer je prekinil niz šestih zaporednih porazov. V dramatični končnici so Domžalčani 20 sekund pred koncem vodili za štiri točke 74:70. A državni prvaki iz leta 2015 so v končnici uprizorili izjemen preobrat, enajst sekund pred koncem je Miloš Pešič najprej znižal na 72:74. Dve sekundi pred koncem je Jure Močnik zgrešil oba prosta meta, zmago pa je gostiteljem po metu za tri točke v samih izdihljajih tekme prinesel Marko Popadić. V domači zasedbi sta Corey Deandrey Allen in Miloš Pešič dosegla po 18 točk, v gostujoči je bil najučinkovitejši Pelko s 23 točkami, Božo Đumić je prispeval 18 točk.

Slavje Rogaške v Šenčurju

Napeto je bilo tudi v Šenčurju, kjer je Rogaška slavila po podaljšku z 82:75. Ivan Batur je dosegel 20 točk, po 14 sta jih prispevala Miha Fon in Leon Šantelj. Pri domačih je Jan Rebec dosegel 24 točk, Dino Murić jih je dodal 21.

Zlom golenice Luke Gruma

V boju za obstanek je tekmo med Mesarijo Prunk Sežano in Hopsi s Polzele zaznamovala huda poškodba Luke Gruma, ki si je zlomil golenico. Hopsi so sicer slavili s 83:72.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 7. krog



SIXT PRIMORSKA - KRKA

76:73 (16:22, 15:15, 24:20, 21:16)

Čakarun 25, Hodžić 12, King 11; Dimec 12, Džapa in Marinelli 11.



ŠENTJUR - HELIOS SUNS

75:74 (23:22, 16:22, 11:16, 25:14)

Allen in Pešić po 18, Popadić 14; Pelko 23, Đumić 18.



ŠENČUR GOR. G. DRUŽBA - ROGAŠKA

* 75:82 (17:13, 15:17, 18:17, 10:13)

Rebec 24, Murić 21; Batur 20, Fon in Šantelj po 14, Drobnjak 12.

* - po podaljšku



Nedelja ob 19.00:

ILIRIJA - PETROL OLIMPIJA

Liga za prvaka: KRKA 8 6 2 14 SIXT PRIMORSKA 8 6 2 14 PETROL OLIMPIJA 7 5 2 12 ROGAŠKA 8 4 4 12 HELIOS SUNS 8 3 5 11 ŠENČUR 8 3 5 11 ŠENTJUR 8 2 6 10 ILIRIJA 7 2 5 9



LIGA ZA OBSTANEK, 7. krog

TERME OLIMIA PODČETRTEK - CELJE

93:87 (31:21, 16:22, 17:21, 29:23)

Štruc 32, Cerkovnik 18; Tomažič 25.



ZLATOROG - LTH CASTINGS

71:63 (21:17, 16:20, 19:15, 15:11)

Miljković in Zadnik po 19, Polutak 11; Lisica 12, Marković, Kralj, Stopar 10.



MESARIJA PRUNK SEŽANA - HOPSI POLZELA

72:83 (19:31, 14:21, 25:20, 14:11)

Milašinović 18; Čup 22, Godler 13.

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 7 7 0 14 ZLATOROG 7 6 1 13 TERME OLIMIA PODČETRTEK 7 5 2 12 MESARIJA PRUNK SEŽANA 7 2 5 9 LTH CASTINGS 7 1 6 8 CELJE 7 0 7 7

