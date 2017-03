Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Calcit Volleyball je po letih 2001 in 2016 tretjič pokalni prvak. Foto: BoBo Kamničani so bili po petih nizih boljši od ACH-ja. Foto: BoBo Sorodne novice Tretjič zapored pokal v rokah mariborskih odbojkaric Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Calcit Volleyball po preobratu tretjič dvignil pokal

Kamničani na peti tekmi v letošnji sezoni prvič boljši od Ljubljančanov

19. marec 2017 ob 23:08,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 23:57

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji Calcita Volleyballa so v finalu sklepnega turnirja Pokala Slovenije v Kranju po preobratu premagali ACH Volley s 3:2 (-18, -18, 17, 18, 13) in še drugič zapored osvojili pokalno lovoriko.

Zanje je to tretja v zgodovini kluba (2001, 2016), ACH Volley je ostal pri devetih. Lani je bilo v finalu v Kamniku 3:1 za Calcit.

V letošnji sezoni je ACH predtem štirikrat premagal Kamničane, ki na zadnjih treh medsebojnih tekmah niso osvojili niza. Zaradi tega so bili Ljubljančani v vlogi favorita, za nameček je imel Calcit v zadnjem obdobju veliko težav s poškodbami in boleznimi.

V prvem nizu so Kamničani vodili s 6:4, a so si nato Ljubljančani priigrali visoko prednost s 14:7 in jo zadržali do konca niza (25:18). Drugi niz je bil odločen po dveh zaporednih točkah podajalca Maksima Buculjevića za vodstvo z 19:13. Na koncu je bilo tako kot v prvem 25:18.

V tretjem nizu je Calcitu le steklo tudi pri servisu in povedel je s 17:10. Dobil ga je s 25:17. V četrtem so branilci naslova že vodili za štiri točke, a se je ACH približal na 18:17. Preobrata ni bilo, po 25:18 pa je 800 gledalcev v dvorani Planina spremljalo še odločilni niz.

Na prvi letošnji medsebojni tekmi v državnem prvenstvu je zmagovalca prav tako odločil "tie-break", z 19:17 ga je dobil ACH. Tokrat je Calcit povedel s 6:3, Ljubljančani so še izenačili, a so nato tekmeci znova ušli (11:6). Državni prvaki so se v nadaljevanju približali na 13:12, toda Jan Brulec s sijajno akcijo na mreži in nato predolg servis Buculjevića sta novo pokalno lovoriko prinesla Kamničanom.

Finale:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEYBALL

2:3 (18, 18, -17, -18, -13)

ACH Volley: Flajs 7, Kozamernik 7, Kovačič, Purić 9, Satler, Pleško, Jurić, Kumer, Štern 15, Pokeršnik 11, Buculjević 8, Armenakis 8.

Calcit Volleyball: Štalekar 2, Hribar, Golob, Novljan 4, Ratek, Okroglič, Vidmar, Pereira 18, Brulec 1, Lakner, Kotnik, Štembergar Zupan 18, Videčnik 8, Konjedic.

Polfinale:

ACH VOLLEY - Krka

3:0 (18, 27, 20)

CALCIT VOLLEYBALL - Triglav

3:1 (-25, 17, 18, 20)

M. R.